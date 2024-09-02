【
大
中
小
】 【
打 印
】
澳大利亞塔斯馬尼亞州遭遇極端天氣
http://www.CRNTT.com
2024-09-02 11:31:06
中評社北京9月2日電／據央視新聞消息，當地時間9月1日晚間至9月2日早晨，澳大利亞塔斯馬尼亞州遭到狂風暴雨等極端天氣襲擊，導致超過38000戶居民和企業電力供應中斷。暴雨引發洪水，部分道路被關閉，面臨洪水威脅地區的居民被要求轉移到安全地方。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
粵菜師傅中澳文化交流活動在惠州舉行
(2024-09-02 11:27:39)
澳琵琶教師李昕揚 用琵琶傳播中華韵律
(2024-08-30 11:58:45)
澳大利亞經歷該國有記錄以來最熱冬日
(2024-08-28 12:55:53)
澳英美聯盟加速軍備武裝
(2024-08-25 05:43:47)
澳琵琶教師李昕揚：用琵琶傳播中華韵律
(2024-08-23 10:32:46)
美澳軍事同盟升級嚴重影響亞太安全局勢
(2024-08-22 10:17:40)
澳大利亞啟動千艘無人艇部署計劃
(2024-08-21 09:51:45)
網評：“奧庫斯”考驗澳大利亞政治智慧
(2024-08-20 16:13:12)
澳英美向互免武器出口限制邁出一步
(2024-08-19 10:20:39)
美澳深化防務合作各有盤算
(2024-08-16 11:26:10)