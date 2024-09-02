澳大利亞塔斯馬尼亞州遭遇極端天氣

中評社北京9月2日電／據央視新聞消息，當地時間9月1日晚間至9月2日早晨，澳大利亞塔斯馬尼亞州遭到狂風暴雨等極端天氣襲擊，導致超過38000戶居民和企業電力供應中斷。暴雨引發洪水，部分道路被關閉，面臨洪水威脅地區的居民被要求轉移到安全地方。