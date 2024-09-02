拆息高位回落　利港經濟發展

預期港元跟隨美元兌其他主要貨幣轉弱，有助利好旅遊業，帶旺零售消費。（大公報） 中評社香港9月2日電／大公報報導，美國聯儲局本月減息高唱入雲，加上資金持續淨流入香港，近期港元拆息高位回落，其中一個月拆息見近一年低位，有助信貸成本下降，這對資產價格走勢以至實體經濟表現有利好支持作用。



由於外貿出口呈現雙位升幅以及整體投資開支顯著增加，一定程度抵銷私人消費尚未完全恢復的影響，令今年上半年香港經濟繼續穩步增長，錄得同比增長3%，延續﻿復甦的良好勢頭。儘管外圍變數多，包括地緣政治局勢緊張、貿易保護主義情緒升溫及美歐日政經不穩，但在內地深化改革開放等國策支持下，香港受惠其中，加上創新科技發展動力增強，支持經濟長期向好。



一個月拆息見近一年低位



例如近日有企業在將軍澳創新園先進製造業中心設立納米新材料生產基地，可見香港新質生產力逐步培育起來，有望成為中長期經濟新增長點。



目前香港經濟仍然面對不少挑戰，但相信終必可以克服，前景審慎樂觀。踏入下半年，香港經濟可望保持向好。7月外貿整體出口同比增長13.7%，較6月升幅進一步加快2.4個百分點，反映外部需求依然不俗，不排除與人工智能（Al）電子產品出貨量增加有關。



市場期待樓按利率下調



數據顯示，今年首七個月，香港對東盟、“一帶一路”國家的出口呈現高增長，例如出口往泰國升30.2%、越南升23.2%、阿拉伯聯合酋長國升8%，可見東盟、“一帶一路”國家的經貿合作空間大，為香港外貿持續注入新動力，支持經濟保持增長趨勢，吸引資金流入香港。



同時，市場憧憬美國快將減息救經濟，即使難料減息的幅度及速度，但美匯指數跌至近一年低位，推動港元兌美元走高，近日在7.798水平徘徊，顯示有資金淨流入。

