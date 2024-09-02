“雲課堂”助力海外中文教育優質資源共享

中評社北京9月2日電／據人民日報海外版報導，隨著網絡教學普及度不斷提升，“網課”“雲課堂”成為越來越多學生的重要學習方式之一。作為海外傳播中國語言文化的重要陣地，海外華文學校不斷探索網絡教學的新路徑、新方案。今年夏天，中巴教育文化中心聯合北京四中網校，為巴基斯坦等地的華僑華人子女開設全新網絡學習課程；全美華裔青少年協會利用網絡平台，積累網絡教學經驗……目前，海外網絡中文教學發展如何？怎樣讓網絡中文教學更高效、更有趣？



網絡中文教學潛力足



老師們通過電腦授課、孩子們借助網絡練習……前幾年，因為疫情，許多海外華文學校為了不耽誤孩子們的學習進度，紛紛開啟“雲課堂”模式。從最初的摸索到進入狀態，不少華文學校切實感受到了網絡教學的益處，在推進網絡課堂與學校課堂協同發展方面投入了更多精力。



“小白兔添了柴，把火燒得旺旺的，屋子里漸漸暖和了……”一個微信群里，20多個“正音打卡第60天”的音頻陸續上傳。點開音頻，一段段發音標準度和朗讀熟練度不一的中文誦讀傳來。在稚嫩樸拙的童聲里，在略顯生澀的發音里，在一字一頓的語調里，孩子們學習中文的認真和熱情溢出屏外。



這是非洲華文教育基金會中文學校組建的“朗誦比賽群”。在另一個班級群里，老師將批改好的作業照片一一上傳。在非洲華文教育基金會中文學校，類似的微信群有20多個。每個群有60人左右，包括老師、學生和家長。在南非，非洲華文教育基金會中文學校在多個平台開設了網絡中文課程，讓學生們的中文學習“不掉線”。



今年8月，中巴教育文化中心與北京四中網校聯合開設網絡中文教學課程。從幼兒園到高中，不同年齡段的學生都可以在這個平台找到適合自己的課程。中巴教育文化中心校長馬斌說，這幾年，學校的網絡教學平台建設不斷發展。一開始，學校的網絡教學主要面對已在線下就讀的學生，網絡課程是疫情停課期間的應急解決方案。令他感到驚喜的是，學生與家長對網絡課程的接受程度越來越高。他相信，網絡中文教學有很大發展空間。現在，學校的網絡中文課程不再只是線下教學的輔助手段，網絡課程更系統、內容更豐富，巴基斯坦和沙特阿拉伯需要學中文的孩子都可以通過網絡平台進行學習。“在巴基斯坦，中文教學資源十分緊缺且分布不均，有些地區沒有線下中文學校。通過網絡平台，這些地區的孩子也有了接受良好中文教育的機會，這讓我看到了堅持把網絡教學平台辦下去的意義。”馬斌說。



