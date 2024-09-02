粵菜師傅中澳文化交流活動在惠州舉行

中評社北京9月2日電／據中國僑網消息，中秋佳節來臨之際，惠州市委統戰部（市僑務局）、惠州市人社局與惠州城市職業學院、惠州衛生職業技術學院及澳大利亞惠州同鄉會8月30日共同舉辦“食養惠州·康養四季”——粵菜師傅中澳文化交流活動。



本次活動以鄉情為紐帶，惠州與悉尼兩地鄉親通過線上直播形式開展，以“1＋N”的模式，不僅展示了惠州豐富的美食文化，還促進了中澳兩國在文化交流領域的深度合作。來自中澳兩國的鄉親通過線上齊聚一堂，共同見證了這一文化盛宴。



在圓桌洽談環節，惠州市旅遊協會副會長李好介紹了惠州的秀麗風光與豐富旅遊資源，讓悉尼鄉親對惠州這座城市充滿了向往。惠州市非物質文化遺產保護協會首席顧問鄧鎮金帶領大家穿越歷史長河，講述了惠州悠久的歷史故事與非遺美食的傳奇，特別提到了蘇東坡與惠州的不解之緣，以及中秋佳節在惠州的傳統習俗與美食文化。



惠州衛生職業技術學院中醫藥學院老師易玲利緊貼中秋主題，為來賓們帶來了季節養生知識與保健方法的講解，強調了中秋時節養生的重要性，並分享了如何利用傳統食材進行秋季養生的方法。同時，中醫季節養生保健的講解也讓大家受益匪淺。



澳大利亞惠州同鄉會會長黃少雄以其獨特的視角介紹了澳大利亞的旅遊資源及當地華僑華人的生活情況。