造福億萬殘疾人老年人　無“礙”之路更有愛

中評社北京9月2日電／據新華社報導，盲文版政府工作報告首次亮相全國人代會，彰顯民主溫度；視障人士首次使用盲文版、大字版無障礙格式文件完成結婚登記，讓幸福“觸手”可得……



今年9月1日，無障礙環境建設法已施行一周年。當天，距離天安門廣場不足一公里處，剛剛開館不久的國家無障礙環境展示館舉辦了首個主題館日活動。活動發布了一年來100項涉及法治政策、文化教育、推廣應用等各領域具有標誌性示範性意義的無障礙環境建設成果。



根據統計，我國有8500萬殘疾人，60歲及以上老年人口達2.97億。打造無障礙環境，保障殘疾人、老年人能夠平等、充分、便捷地參與和融入社會生活，不僅是一個國家和社會文明的標誌，更是人們幸福生活的“必需品”。



去年9月1日，我國首部無障礙環境建設專門性法律——無障礙環境建設法正式施行。一年來，我國無障礙環境建設事業走上法治化新軌道，呈現向新發力、多元奔赴的好局面。



前不久，視障人士徐斌（化名）走進北京中影國際影城黨史館影院的影廳裡，和健全人士一道“看”了最新上映的電影《抓娃娃》。唯一不同的是，徐斌全程戴著耳機，在人物對白與音效間歇，耳機裡會傳出旁白解說，幫助他理解劇情。這樣的“融合觀影”方式，讓徐斌“感受到了社會對視障人士的尊重和理解”。



今年暑期檔，北京、上海、重慶、成都等多個城市的74家影院配置了無障礙放映設備，視障觀眾可以和徐斌一樣同步“觀看”《抓娃娃》《異人之下》兩部電影。



無障礙環境建設法對無障礙設施建設、無障礙信息交流、無障礙社會服務等三個方面進行了系統全面的規定。一年來，相關法律條款正在從文本變為現實，融入日常生活方方面面。



102.44萬戶困難重度殘疾人家庭完成無障礙改造，占“十四五”總任務數的90.34%，家的“港灣”更溫暖；657種藥品納入第一批藥品說明書適老化及無障礙改革試點名單，“大字版”“有聲版”說明書逐步落地；2726家網站和手機APP完成升級改造，“看不見”“聽不清”“不好操作”等“網”路障礙大大減少；各主要網約車平台公司在325個城市平台APP首頁採用大字體上線“一鍵叫車”服務，高德地圖上線輪椅導航、視障導航等功能，以科技力量輔助殘疾人出行……

