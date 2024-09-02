優化市場機制與監管　提升投資者回報

提高機構專業能力和服務中長期資金的能力，進而提升投資者的長期回報。（大公報） 中評社香港9月2日電／大公報報導，二十屆三中全會提及“建立增強資本市場內在穩定性長效機制”；7月召開的中央政治局會議（下稱，會議）進一步要求“統籌防風險、強監管、促發展，提振投資者信心，提升資本市場內在穩定性。”分析稱，政治局會議有關“資本市場”的表述，是對三中全會改革精神的重申，以及對下階段資本市場改革工作的進一步部署，意在建立增強有利於資本市場內在穩定性的長效機制。



華金證券首席宏觀及金融地產分析師秦泰認為，資本市場高質量發展將首重發行上市“入口關”，包括提高上市標準、完善科創屬性評價標準，以及壓實發行人第一責任和中介機構“看門人”責任，推動行業回歸本源、做優做強。投資者信心提振方面，未來料持續提升券商、公募基金等行業機構戰略能力、專業水平等綜合經營能力，校正行業機構定位，在夯實合規風控基礎的同時，提高機構專業能力和服務中長期資金的能力，進而提升投資者的長期回報。



吸引長期資金入市



內地專業人士李大霄此前也表示，從近期政策表述看，中央正著手解決市場投融資平衡的問題，通過提高上市公司質量、強化上市公司監管和退市制度，以及支持長期資金入市等，建立增強資本市場內在穩定性的長效機制，持續提升市場內在穩定性。他說，今年以來上市公司治理、股東回報等，已成為股市成長性之外最重要的基本面因素，中央確定的市場改革方向，可為長期資金入市帶來制度保障。



興業銀行首席經濟學家魯政委相信，下階段監管層將做好提升對投資者的服務和回報、嚴格規範融資行為、強化持續監管、加強投資者保護四方面工作。包括完善權益投資、改革行業綜合費率、構建支持“長錢長投”的政策體系；深化股票發行註冊制改革，健全新股發行定價機制；加強上市公司監管，嚴格信息披露和公司治理要求，強化交易環節監管與中介機構監管等。