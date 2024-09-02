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習近平會見科摩羅總統阿扎利
http://www.CRNTT.com   2024-09-02 14:39:25


　　中評社北京9月2日電／據央視新聞報導，9月2日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席中非合作論壇峰會的科摩羅總統阿扎利。

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