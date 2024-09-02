各地多措並舉助力秋糧穩產增收

中評社北京9月2日電／據人民日報報導，當前，我國秋糧陸續進入成熟期，距離大面積收穫還有不到1個月時間。目前，中稻、玉米進入灌漿期，大豆進入鼓粒期，雙季晚稻陸續進入拔節期。總體看，全國大部分地區秋糧苗情長勢正常偏好，奪取豐產豐收有基礎。



近日，在吉林省白城市洮北區，主要糧食作物已進入開花乳熟、中稻孕穗抽穗時節。大型直升機正開展飛防作業，通過“一噴多促”防治病蟲害，助力糧食作物穩產增產。



“‘一噴多促’是農作物生長中後期的一項重要田間管理措施，通過將葉面肥、殺蟲劑等混合噴施，一次性作業可實現促作物生長、促灌漿增重、促單產提升和防蟲防病等多重功效。”白城市農業農村局相關負責人介紹，飛防作業嚴格按照提前規劃的航線與架次，確保科學噴施。



糧食生產講究三分種，七分管。臨近白露節氣，在河南省安陽市內黃縣的廣袤田野上，金黃色的玉米穗隨風搖曳，孕育著新一季秋糧的豐收。



“玉米生長進入中後期，正是田管的關鍵節點，趁著天氣晴好，我們抓緊對玉米進行管理。”望著一台台植保無人機騰空而起，內黃縣亳城鎮智慧農業園區經理高得輝對今年秋糧的豐收信心十足，“460畝玉米經過植保無人機飛防作業，幾十分鐘就能全部噴灑完，不僅省時省力，還保證了防治效果。”



據內黃縣農業農村局負責人介紹，今年秋糧作物播種面積126.83萬畝。截至目前，中耕面積70萬畝，追肥面積92萬畝，化除面積83萬畝、澆水面積129萬畝，病蟲害發生面積29萬畝，防治面積44萬畝，全縣秋糧苗情長勢良好。



9月底，全國秋糧將陸續迎來大面積收穫。“各主產區要通過分類施策，持續抓好秋糧後期田管。”專家建議，在東北地區要重點防早霜；在黃淮海和西北地區抓好“一噴多促”；在南方地區落實水稻增施粒肥、擴種晚秋作物，努力實現災區少減產、非災區多增產。