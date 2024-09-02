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中非領導人面對面！雙邊活動今起密集開展
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2024-09-02 14:38:47
中評社北京9月2日電／據央視新聞報導，習近平主席多次強調：“中國和非洲從來都是命運共同體。”面對如今變亂交織的世界形勢，中非比以往任何時候更要加強團結合作。2024年中非合作論壇峰會即將舉行，除了一系列多邊活動外，習近平主席還將為出席峰會的外方領導人舉行相關雙邊活動。
今天上午，首場雙邊活動在人民大會堂舉行，習近平主席會見剛果（金）總統齊塞克迪。“大國外交最前線”將在中非領導人密集的“多邊＋雙邊”活動現場，尋找構建高水平中非命運共同體、維護“全球南方”共同利益的積極信號和務實舉措！
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