新疆：堅決反對美國涉疆制裁系列法

中評社北京9月2日電／據央視新聞報導，記者從新疆維吾爾自治區人民代表大會常務委員會瞭解到，《新疆維吾爾自治區人民代表大會常務委員會關於堅決反對美國涉疆制裁系列法 支持受制裁企業及相關產業發展的決議》已由新疆維吾爾自治區第十四屆人民代表大會常務委員會第十三次會議於2024年8月23日通過，現予公布，自公布之日起施行。



2022年6月21日美國正式生效的“維吾爾強迫勞動預防法”，禁止涉及新疆所謂“強迫勞動”的商品流入美國市場，嚴重損害了新疆企業的生產經營權和發展利益，嚴重損害了新疆各族人民的生存權、發展權，嚴重傷害了新疆各族人民的感情。新疆各族人民對此表示強烈憤慨、堅決反對。為揭露美國“維吾爾強迫勞動預防法”等涉疆制裁系列法的險惡用心，讓國際社會和新疆各族人民徹底認清美國打壓新疆企業、破壞新疆社會穩定發展的事實真相，保障新疆受制裁企業合法經營權和企業各族職工勞動就業權，支持受制裁企業及其相關產業發展，作出如下決議：



一、美國以所謂“強迫勞動”對新疆企業實施無端制裁，實質是打著人權的幌子搞政治操弄和經濟霸凌，圖謀“以疆制華”“以恐遏華”。美國以所謂“強迫勞動”制裁的新疆企業，涉及棉花及紡織服裝、光伏矽基、番茄加工等新疆優勢產業，這些產業對推動高質量發展、解決農村勞動力就業、增加農民收入發揮著十分重要的作用。新疆把促進勞動就業作為最大的民生工程、民心工程、根基工程，千方百計創造就業機會、穩定就業，嚴格按照《中華人民共和國勞動法》等法律法規，保障各族勞動者平等就業和選擇職業權、取得勞動報酬權、休息休假權、獲得勞動安全衛生保護權、接受職業技能培訓權、享受社會保險福利權、提請勞動爭議處理權等各項權利。新疆經濟社會快速發展，暴力恐怖活動、極端主義滲透得到有效遏制，社會治安狀況明顯好轉，各族人民獲得感、幸福感、安全感顯著增強。新疆經濟發展和社會安定舉世公認，各族人民安居樂業有目共睹，國際社會普遍給予高度評價。但美國國會卻視而不見，選擇性失明，以所謂“強迫勞動”對中國扶貧政策、農村勞動力就業進行肆意歪曲和攻擊污蔑。美國國會惡意詆毀中國新疆人權狀況，以其國內法對我國實施單邊制裁，實行“長臂管轄”，嚴重違反國際法，完全違背市場規則和商業道德，破壞全球產業鏈供應鏈穩定，擾亂國際貿易秩序，企圖破壞新疆繁榮穩定、圍堵遏制中國發展，暴露了美國在處理國際關係中的霸權本性。



二、新疆事務純屬中國內政，美國粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本原則，新疆各族人民堅決反對。美國罔顧國際社會主流民意和新疆經濟社會發展鐵的事實，反復借涉疆問題造謠生事，利用涉疆問題搞陰謀詭計，對涉疆企業進行無端制裁，新疆各族人民決不答應！我們堅決反對美國國會的無理做法，嚴正要求美國立即停止利用涉疆問題散布謊言、抹黑新疆人權狀況、干涉中國內政、遏制中國發展的惡劣行徑；嚴正要求美國立即停止對涉疆企業的無端制裁，還受制裁企業一個公平的市場環境；嚴正要求美國立即停止侵害新疆各族人民勞動就業權利，還新疆各族人民追求幸福生活的發展環境；嚴正要求美國立即停止褻瀆法治精神、踐踏法治原則、擾亂國際秩序，還國際社會一個公正的經濟貿易法治環境。中國有強大的經濟基礎，有14億中國人民作堅強後盾，美國的制裁阻擋不了新疆各族人民追求美好生活的堅定步伐，也阻擋不了社會主義中國不斷發展壯大。新疆各族人民要更加緊密地團結在黨和政府周圍，堅定信心、勠力同心，克服一切困難，採取一切必要措施，堅決捍衛新疆企業的生產經營權和發展利益，捍衛新疆各族人民勞動就業和追求幸福生活的權利，在以中國式現代化推進中華民族偉大復興的新疆實踐中，創造出更加輝煌的成就。

