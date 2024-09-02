巴黎奧運健兒展現中國青年一代的陽光氣質

中評社北京9月2日電／據人民日報報導，“展現了中國青年一代自信樂觀、熱情友好的陽光氣質”。習近平總書記在接見第33屆奧運會中國體育代表團時，對我國奧運健兒的表現給予充分肯定。40枚金牌、27枚銀牌、24枚銅牌，中國體育代表團在巴黎奧運會取得我國參加夏季奧運會境外參賽歷史最好成績。本屆奧運會，中國運動員的平均年齡為25歲，超半數是首次參加奧運會，其中多數為00後選手。賽場上，他們頑強拼搏、自強不息，並肩作戰、為國爭光，勝不驕、敗不餒；賽場外，面對競爭對手他們給予微笑和擁抱，面對媒體鏡頭他們善於表達、落落大方。這些奧運健兒展現了中國青年一代自信樂觀、熱情友好的陽光氣質。



中國青年一代自信樂觀、熱情友好的陽光氣質，是新時代中國精神澆灌出的燦爛之花。習近平總書記強調：“精神是一個民族賴以長久生存的靈魂，唯有精神上達到一定的高度，這個民族才能在歷史的洪流中屹立不倒、奮勇向前。”新時代以來，中國精神在黨團結帶領人民攻克一道道難題、辦成一件件大事要事的過程中不斷淬煉升華。在新時代中國精神的浸潤和滋養下，中國青年一代在世界舞台上更加自信自強。“為國家榮譽而戰，我拼盡全力”“為了祖國，一切都值得”“困難越大，我就越想挑戰”……奧運賽場上，青年運動員的話語擲地有聲，為國爭光的家國情懷、頑強拼搏的志氣銳氣底氣，都是對新時代中國精神的生動詮釋。



精神是文化的精華，文化是精神的源泉。中國青年一代自信樂觀、熱情友好的陽光氣質，昂揚的精神風貌，源於文化自信自強的力量。今日中國吸吮著中華民族漫長奮鬥積累的文化養分，中國青年一代賡續著生生不息的文化血脈。正是因為有著堅定的文化自信，青年運動員們有了一份平視世界、擁抱世界的自信，有了一份勝不驕、敗不餒的淡定從容，有了一份不管對手如何、關鍵是自己內心平和，有了一份真誠為對手的拼搏點贊、同各國運動員友好交流的大氣包容。這樣的自信、這樣的胸襟，讓我們在競技上、道德上、風格上都拿到了金牌。



昂揚的精神風貌，堅定的文化自信，離不開綜合國力的支撐。猶記《天津青年》雜誌於1908年發出的“奧運三問”，猶記劉長春單槍匹馬走上奧運賽場，撫今追昔，我們更加深刻理解“國運興則體育興、國家強則體育強”的深刻內涵。新中國成立後，從容國團獲得第一個乒乓球世界冠軍、許海峰拿到第一塊奧運金牌，到第一次承辦亞運會、夏季奧運會、冬季奧運會，再到在巴黎奧運會上書寫新的輝煌，我國之所以能夠躋身世界體育大國、奧運強國之列，根本在於綜合國力不斷增強。“能夠生活在這樣偉大的國家和時代，真的感到非常幸福，祖國永遠是最堅實的後盾”“國家給予我們這個項目強大的支持，讓我有勇氣、有能力去實現冠軍夢想”……新時代中國綜合國力的不斷增強，為體育競技訓練提供了堅實保障，也為各領域體育人才脫穎而出創造了良好環境。自信樂觀、熱情友好的青年一代，強大的祖國永遠是他們的最大底氣。



青年一代有理想、有本領、有擔當，國家就有前途，民族就有希望。奧運賽場上的中國青年運動員是當代中國青年的一個縮影，展現了新時代中國青年的樣子，展現了新時代中國蓬勃向上的青春氣息。以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，青年一代重任在肩。我們完全有理由相信，中國青年一代必定能以青春之我創造青春之中國、青春之民族。