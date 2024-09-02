加強逆周期調節　降息降准有空間

為護航中國經濟持續回升向好態勢，下半年人行降准、降息仍有空間。（大公報） 中評社香港9月2日電／大公報報導，7月30日中央政治局會議（下稱，會議）要求，加強逆周期調節，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策，並強調“加快專項債發行使用進度”和“用好超長期特別國債”，支持國家“兩重（重大戰略和重點領域安全能力）建設”，更大力度推動大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新。經濟學者相信，為護航中國經濟持續回升向好態勢，應對未來可能出現的外部衝擊，下半年人行降准、降息仍有空間，專項債發行節奏提速的同時，債券資金撥付進度亦會加速。



瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤相信，下半年中國雖不會出台重大刺激措施，但會加大落實前期已出台或已確定的支持政策，為後續可能出現的增長乏力及外部衝擊等，預留一定政策空間。



有望完成專項債發行目標



上半年地方新增專項債發行規模達1.49萬億元（人民幣，下同），不足全年3.9萬億元計劃規模的40%，較去年同期少完成約20%。中國首席經濟學家論壇理事長、廣開首席產業研究院首席經濟學家連平提醒，按歷年三季度發行規模通常顯著高於四季度，且歷年12月的發行規模幾乎可以忽略不計，本季月均專項債發行規模或不低於4500億元，全年仍有較大概率完成剩餘的新增專項債發行目標。“除支持國家‘兩重’建設外，本季國家還統籌安排約3000億元超長期特別國債資金，專項支持大規模設備更新和消費品以舊換新”。



“若有必要還可進一步使用部分超長期特別國債資金，用於加大對居民消費和企業資本開支的支持。”汪濤預計，年內7天期逆回購利率和LPR（貸款市場報價利率）或再下行10個基點，人行亦有望再度降准25個基點。



連平指出，鑒於美聯儲本季末或轉向降息，中國政策利率調降空間有望進一步打開。在落實好結構性貨幣政策工具方面，除保持再貸款、再貼現政策穩定性之外，還有望對部分到期專項再貸款工具追加新的額度；繼續推動新設科技創新和技術改造再貸款、保障房再貸款等落地生效，加快推動專項資金與項目的對接。此外，人行料繼續豐富公開市場操作工具的應用，通過二級市場國債買賣、正逆回購交易、現券交易、央行票據交易等長中短期工具靈活搭配，營建適宜的流動性環境。