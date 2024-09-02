中評社北京9月2日電／網評：“村晚”點亮鄉村文化夜空



來源：光明日報 作者：楊沁萱



近來，全國多地舉辦了精彩紛呈的“村晚”活動。比如，山東威海市港西鎮那香海社區的“醉在那片海——2024山東榮成那香海夏季‘村晚’”，山西晉中市榆次區的“怡然見晉中，夏夜到榆次”什貼鎮“村晚”展演活動，安徽宣城市宣州區的“和美鄉村·家門口的村晚”……都產生了很好的社會反響。



“村晚”之所以能獲得遊客們的廣泛稱讚，原因就在於其獨特的“村味”“土味”讓人感到親切。藝術源於生活，“村晚”以藝術的形式把村民的日常生活真實展現給觀眾，演出飽含著地地道道的鄉土氣息。“村晚”把當地自然風光作為演出的背景，重點展示具備地域特色的文化節目，遊客們從中可以瞭解到當地民俗與傳統。比如，佳木斯富錦市“四季村晚”就背靠沃野黑土，在萬畝稻田中舉辦，表演者扭起秧歌、吹起嗩呐，展現了東北人民昂揚的精神風貌。此外，“村晚”還創新文化體驗方式，除了演出，還有品嘗地方美食、製作非遺手工藝品、農業知識問答比賽、梯田摸魚、篝火晚會、采摘水果等豐富多彩的活動，更添魅力。



“村晚”滿足了廣大農村群眾的精神文化需求。“村晚”是一個具有包容度的舞台，表演者主要是當地村民，他們認真排練、突破自己，在屬於自己的舞台上找到一席之地。“村晚”還提供了一個其樂融融的活動空間，村民們在這裡攜手歌舞、交流互動，增進了鄰里和諧，增添了生活熱情。比如，貴州遵義市匯川區板橋鎮“村晚”上演“黃燜雞廚藝大比拼”，村民們切磋技藝，共享佳肴，感受日子的紅火，並對美好生活充滿新期待。