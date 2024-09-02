中評社北京9月2日電／網評；給冷門絕學的傳承增添青春力量



來源：人民日報



“二八十六”“二半而一”，2200多年前古人便已總結出九九乘法口訣；“往來過費凡直千四百七十。肩水見吏廿七人，率人五十五”，漢代邊塞的27名小吏，就已利用“AA制”平攤費用……前不久，講述簡牘文化的電視節目《簡牘探中華》剛播出結束就被“催更”。節目通過實地探訪、實景戲劇、文化訪談等形式，從簡牘上的寥寥數語出發，勾勒出鮮活的歷史圖景，受到觀眾好評。



這些創新解讀，基於簡牘豐富的歷史文化價值。紙張面世之前，古人將竹簡與木牘作為書寫載體，合稱簡牘。從先秦到魏晉，長達一兩千年的時間里，中華先民的文明創造和積累大多由簡牘記錄並傳承。簡牘的記載，可以與傳世文獻記載相互印證，實證歷史，還有很多內容是傳世文獻未能盡數展現的。簡牘作用極其重要，加強研究、做好解讀、強化傳承，意義重大。



也要看到，簡牘學研究專業門檻高、受眾範圍小，是典型的冷門絕學。加強人才培養，尤其是增強中華優秀傳統文化對年輕人的吸引力，是推動文化傳承發展必須答好的課題。



做好文化傳承，要找準時代共鳴點。挖掘相關研究成果與當代人的生活、情感和價值追求的現實關聯，更能激發人們的好奇心與求知欲。比如，簡牘記載的內容包羅萬象，以前關注點多為歷史上的大事件，將解讀視角聚焦於百姓生活，能給人耳目一新之感。長沙簡牘博物館推出《為食方》短片，介紹簡牘中記載的烤肉、燉雞、煮魚等美食，帶領觀眾領略古代的瀟湘風味；里耶秦簡博物館開展“秦朝大偵探”研學活動，以秦簡記載的“公船丟失案”為素材，引導學生沉浸式體驗故事情節，瞭解文物背後的社會生活。這些嘗試，拉近了簡牘與大眾的距離，讓更多人願意走近簡牘、學習簡牘。當更多人從源遠流長的文脈中感受到力量，文化就能實現更好傳承。



做好冷門絕學的傳承，更關鍵的因素還在於壯大專業研究隊伍。加大投入力度，優化教學方式，提高成果產出率，提升社會認可度，才能吸引更多年輕人加入，讓薪火不斷、傳承不輟。

