日本自民黨新總裁之爭：民調前三名浮出水面

8月14日，日本首相岸田文雄出席在東京首相官邸舉行的記者會。（來源：新華社） 中評社北京9月2日電／據新華社報導，日本執政黨自由民主黨總裁選舉進入倒計時之際，多家日本媒體最新民調顯示，自民黨前幹事長石破茂、前環境大臣小泉進次郎、經濟安全保障擔當大臣高市早苗被視為新總裁的熱門人選。



日本自民黨將於9月27日舉行新總裁選舉投票，競選公告定於9月12日發布。現任日本首相、自民黨總裁岸田文雄已宣布放棄參選，這意味著此次選舉結束後他將不再擔任首相，自民黨新總裁將接任首相。



圍繞自民黨新總裁人選話題，日本共同社、《讀賣新聞》、《朝日新聞》和《每日新聞》近期分別實施民調。結果顯示，石破茂、小泉進次郎和高市早苗在上述民調中均位列前三位；數字大臣河野太郎、外務大臣上川陽子和前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之緊隨其後；自民黨幹事長茂木敏充等人排名在第7位或更靠後。



按日本媒體說法，自民黨已有11人宣布或有意加入黨總裁之爭，其中7人已確定參選。由此，這次黨總裁選舉將成為自民黨1971年改變相關選舉規則以來，參選人數最多的一次。



根據自民黨相關章程，自民黨總裁選舉每三年舉行一次。據日本媒體報導，這次選舉是自民黨曝出“黑金”醜聞後舉行的首次總裁選舉，15天競選期是歷史上最長的一次，自民黨此舉旨在通過延長競選期恢復民眾支持。