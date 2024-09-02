文在寅涉嫌受賄　女兒住處遭搜查

文在寅2022年卸任韓國總統，恐難逃“青瓦台魔咒”。（來源：大公網） 中評社香港9月2日電／據大公報綜合韓聯社、韓國先驅報報導：韓國檢方8月30日查抄前總統文在寅女兒文多惠的住處，並將文在寅列為涉嫌受賄的犯罪嫌疑人。據悉，文在寅的前女婿徐某曾在沒有航空業工作經驗的情況下擔任泰國易斯達航空公司高管，而這家公司的創始人是共同民主黨前議員。檢方認為，徐某收到的逾2億韓圜薪酬其實是文在寅收受的賄賂。韓國政黨派系鬥爭激烈，文在寅之前的11位韓國前總統均未能“善終”，如今他似乎也難逃“青瓦台魔咒”。



韓聯社9月1日援引法律界消息稱，全州地方檢察廳刑事三部8月30日突擊搜查文多惠在首爾的住處，並在查抄令中將文在寅列為涉嫌受賄的犯罪嫌疑人。據報導，檢方正在調查易斯達航空公司涉嫌違規聘用文在寅前女婿徐某一事。2018年，易斯達航空公司創始人、共同民主黨前議員李相稷成為中小風險企業振興公團負責人，隨後該公司便聘請毫無相關工作經驗的徐某擔任高管，外界質疑徐某受到“特殊關照”。



文在寅於2017年至2022年5月出任韓國總統。檢方將徐某在易斯達航空公司任職期間收到的逾2億韓圜（約117萬港元）薪酬視為文在寅收受的賄賂。文多惠和徐某已在2021年離婚，但韓國檢方仍計劃通過對徐某的調查，進一步查清文在寅是否對文多惠家庭有過不當財務支持。



共同民主黨議員聯名抗議



韓國檢方稱，正根據“證據和法理”進行調查，不會考慮任何政治因素。但韓國最大在野黨共同民主黨8月31日抗議說，檢方搜查文多惠住處是“明顯的政治報復和打壓反對黨的行為”。該黨發言人指出，現任總統尹錫悅的支持率近期急劇下降至20%左右，檢察機關此時“像得到了命令一樣行動起來”，讓人感到驚訝。



8月16日，韓媒援引消息人士稱，檢方最近從法院獲得了對文在寅夫婦金融賬戶進行追查的搜查令，以調查他們是否在徐某入職易斯達航空公司事件中給予過幫助。曾擔任文在寅幕僚的27名共同民主黨議員發表聯名聲明稱，檢方似乎從一開始就已經描繪好了整個調查的“藍圖”。此案最初於2020年由當時的反對黨、如今的執政黨國民力量黨向檢方提起。



文在寅卸任後不止一次捲入調查風波。2022年9月，韓國監查院以調查“西海公務員遭槍殺”事件為由，要求文在寅接受書面調查。文在寅立即拒絕，並批評監查院的行為“非常無禮”。但韓國檢方仍繼續推進調查，傳訊甚至逮捕多名文在寅政府高官。韓國司法界人士認為，檢方的最終目標恐怕是文在寅本人。

