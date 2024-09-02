李家超：共建大灣區標準　促進融合發展

李家超表示，會利用香港的優勢去做大做強金融航運及貿易。（來源：大公網） 中評社香港9月2日電／據大公報報導，中共二十屆三中全會早前審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，提出鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位。“國家在這方面對我們有這樣的要求，是認同香港在金融、航運和貿易是有優勢的；我們會利用優勢去發揚光大，做大做強。”行政長官李家超近日接受《大公報》專訪時表示。



李家超在訪問中全面闡述了香港鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心地位的施政策略。他指出，香港在國際金融中心排名位居第四，航運中心排名上升至全球第四，同時在全球貿易排名中居首，這些成就顯示了香港的國際競爭力。



李家超強調，特區政府將不遺餘力推動金融市場發展，深化航運業增值服務，擴大貿易網絡，以實現香港在各領域的持續領先。



在大灣區融合發展方面，李家超希望能夠制定更多標準在粵港澳大灣區通用，促進三地互聯互通和融合發展，深化香港與內地和澳門之間的經貿交流和合作。



打造智慧港口 提供綠能



在航運發展方面，李家超表示，根據最新報告，香港在全球航運中心排名中上升至第四位。香港的清關速度快、效率高，貨物在港停留時間僅為0.9天，遠低於全球前20大航運中心的平均1.8天。此外，香港的滯港率（船舶註冊船隊扣留率）約為0.8%，相對於全球平均的3%，顯示了香港港口的高效率。李家超提出了未來重點的發展領域，包括提升競爭力，香港將推動港口運作智慧化，並朝綠色化發展。計劃提供綠色能源，如綠色甲醇、液化天然氣等清潔能源，以符全球趨勢。



“香港正努力培養航運業所需人才，為特定培訓課程提供資助”



李家超指出，香港需要強化增值服務業，發展包括法律、買賣、借貸、管理及專業顧問服務在內的增值服務，這些服務在航運業產值中占有重要比例。李家超強調，航運領域潛力巨大，香港將運用多種手段鞏固和提升其作為航運中心的地位。同時，香港正努力培養航運業所需人才，為特定培訓課程提供資助，以促進行業發展和強化競爭優勢。

