富權：賴清德不分藍綠白掃除爭取連任“障礙”

中評社香港9月2日電／澳門新華澳報21日發表富權文章：賴清德不分藍綠白掃除爭取連任“障礙”。以下為文章內容。



柯文哲所涉“京華城案”的控辯攻防戰，昨日進入更高階段。台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押柯文哲和前台北市副市長彭振聲二人。台北地方法院於昨晚八時召開羈押庭，排定先問柯文哲，再問前台北市副市長彭振聲。直到本文發稿時，尚未完成整個程序。



由於台灣地區《刑事訴訟法》有規定，為了防止深夜疲勞訊問引發爭議，“辦理檢察官聲請羈押被告深夜不訊問作業程序”，法院審理檢察官聲押案件，若超過深夜十一時仍未訊問完畢者，為了尊重人權，確保被告於意識清楚情況下接受訊問，因而必須遵照柯、彭的意見及根據兩人的身體狀態，決定是否在夜間接受訊問，法院若無正當理由，不得拒絕被告的請求；而且柯文哲在被訊問當日的夜間發生了以“夜間不能訊問”的理由要擅自回家的事件，而這也正是檢調機構擔心柯文哲會串證、滅證以至“逃亡”（潛逃出境，各機場已有“禁止出境”命令，因而難以實現，除非是偷渡出境），因而更為強化檢方要向法院聲請對柯文哲實行羈押禁見的動機。



基於此，柯文哲必然會拒絕深夜接受訊問，而彭振聲也因在昨日訊問過程中頭部暈眩身體不適戒護送醫，歷經三個多小時檢查無礙、領藥後即可出院，返回台北地方法院，因而其身體狀況也不適合深夜訊問。因此，估計昨夜十一時之後停止訊問，台北地方法院將於今日再行開庭。



從已經流出的部分案情看，台北地方法院裁定對柯文哲實施羈押禁見的可能性極高。至於彭振聲，倘是他曾經答應檢方轉為“污點證人”，不排除獲法院裁定交保後釋放，但仍然會是被告。



其實，柯文哲是“躲得了初一，躲不了十五”。即使是“京華城案”被其聘請的由具有檢察官背景的律師，專挑羈押庭訊問過程中的程序瑕疵問題，讓柯文哲獲得保釋，仍然是逃不過整個案子其涉及貪賄的事實。何況，柯文哲後面還有幾個案子正在偵查之中，可能會對“京華城案”發揮“疊加”作用。因此，柯文哲就像其預知將要被帶走訊問而專到理髮店理髮那樣，也要“洗定欏柚”準備坐牢房。

