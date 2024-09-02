以內部分歧：總理強硬　防長籲盡快達成協議

中評社北京9月2日電／央視新聞報導，以色列國防軍9月1日通報在加沙地帶發現6名以方被扣押人員遺體後，以色列總理內塔尼亞胡當天稱，殺害這些被扣押人員的一方不想達成協議，並稱要和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）“算總賬”。而以色列國防部長加蘭特當天則呼籲召開內閣緊急會議，稱需要改變在加沙地帶保留駐軍等決定，以盡快達成釋放被扣押人員的協議。



內塔尼亞胡當天在電視講話中稱，最近幾天，以色列一直在與斡旋方進行“密集談判”，但哈馬斯“拒絕所有提議”。他指責稱“是殺害被扣押人員的人不想達成協議”，並宣稱以色列將與哈馬斯“算總賬”，要對殺害以方被扣押人員的凶手“追查到底”。



不過，以色列國防部長加蘭特當天則呼籲盡快達成釋放被扣押人員協議。當天晚些時候，他在社交媒體上發文稱，為達成協議，以色列內閣必須改變在“費城走廊”保留駐軍等決定。



“費城走廊”是指加沙地帶與埃及邊界一段長約14公里、作為軍事緩衝區的狹長地帶。



以軍5月宣布已從哈馬斯手中奪取對該地帶的控制權。哈馬斯要求以色列從“費城走廊”撤軍，以方則堅持不撤，這成為導致雙方停火和釋放被扣押人員談判陷入僵局的主要原因之一。



據報導，以色列安全內閣8月29日投票決定讓以軍繼續駐扎在“費城走廊”。有媒體報導說，內塔尼亞胡和加蘭特在內閣會議上發生爭吵，加蘭特指責內塔尼亞胡把在“費城走廊”駐軍作為優先考慮事項，這無異於給所有以方被扣押人員判死刑。

