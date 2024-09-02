山東：以重點突破帶動集中整治深入開展

中評社北京9月2日電／據中央紀委國家監委網站，習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上發表重要講話強調，懲治“蠅貪蟻腐”，讓群眾有更多獲得感。山東省紀委監委深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神，認真落實中央紀委三次全會部署要求，把群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治作為重要政治任務，堅決懲治“蠅貪蟻腐”，集中解決一批群眾身邊的實際問題，讓群眾感受到全面從嚴治黨就在身邊、正風肅紀反腐就在身邊。



山東省紀委監委多次召開省紀委常委會、領導小組擴大會、工作調度推進會，專題研究部署集中整治工作。省紀委監委主要負責同志先後到12市29縣現場檢查調度，領導班子成員實現對16市及重點省直部門調研督導全覆蓋，對工作推進緩慢的及時約談提醒。全省各市縣紀檢監察機關均向同級黨委、政府制發提醒函，推動主體責任、監督責任同向發力，確保集中整治取得實效。



該省紀委監委持續拓寬問題線索來源渠道，積極對接審計、人社、公安、信訪等部門，開通“碼上舉報專區”，梳理排查2021年以來信訪舉報和問題線索8.9萬件，優先處置關於侵害群眾利益的問題線索。圍繞群眾反映強烈的突出問題，深入開展“小切口”專項整治，定期調度進展情況，既嚴查違紀違法問題，又推動解決行業性系統性難題。督促省直部門單位制定整治方案，細化行業領域突出問題清單、發現和解決群眾急難愁盼問題台賬、省直部門移交問題線索數據情況表3張清單，專班推進、專人負責。成立行業領域督導組，對重點省直部門單位開展實地督導，將發現問題納入政治監督活頁跟進監督整改。截至目前，省級“小切口”整治項目共查處問題5388個，推動解決群眾急難愁盼問題8955個，追繳資金4.34億元。



堅持省市縣三級聯動，深化運用“一市一領域、一行業一重點”模式，督促市縣兩級紀委監委選取群眾關注、反映強烈的152個“小切口”整治項目，加大為群眾辦實事力度，以重點突破帶動集中整治深入開展。青島市紀委監委持續優化“征集—研判—公示”點題流程，找准、找實群眾難點痛點堵點問題，針對農村學校午餐標準相對較低、小規模學校食堂人工成本較高等實際問題，督促教育部門出台保障農村小規模學校補助政策，累計投入資金5711萬元，對全市300人以下農村小規模學校食堂進行補助，惠及全市11.6萬餘名農村學生。鄆城縣紀委監委緊盯農村集體“三資”管理領域，印發工作提示函，督促各鄉鎮（街道）自查自糾，會同農業農村、司法等部門下沉抄底排查，查處截留挪用、貪污侵占等問題34起46人，黨紀政務處分22人，清理資產43處、資源1188畝，增加集體收入408萬餘元。“現在好了，‘家底子’更清楚了，‘錢袋子’更鼓了，我們心裡也更明白、更踏實了。”該縣郭屯鎮邵集村村民高興地告訴進村回訪的紀委監委工作人員。

