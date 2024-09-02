湖北：大數據賦能“三資”監管

中評社北京9月2日電／據中央紀委國家監委網站，近日，湖北省大冶市紀委監委通過“三資”監督平台，發現該市部分鎮村存在資產資源清理不全面、發包合同簽訂不規範、填報數據審核把關不嚴等問題，立即督促責任單位立行立改，確保守好群眾集體“錢袋子”。



今年以來，湖北省各級紀檢監察機關以農村集體“三資”管理突出問題專項整治為抓手，持續深化“互聯網＋監督”，壓實主管部門監管責任，推動完善全省大數據平台建設，加快實現農村集體“三資”實時查詢、公開交易、全程監督，有效防範農村集體“三資”管理領域不正之風和腐敗問題。截至目前，全省通過信息化手段查找村集體“三資”管理領域有關問題23215個，發現問題線索1511條。



推行智慧監督，摸清數據底數、整合數據資源是基礎。湖北省紀委監委會同省農業農村廳、省財政廳等部門，緊盯經濟合同管理、財務會計管理、工程項目管理、債權債務管控等關鍵環節，打通各部門數據壁壘，推動全面清產核資、互聯互通。通過海量數據的交叉比對、校驗篩選，實現對重點領域、關鍵環節風險點的智能化監督、分析、預警。



在湖北省紀委監委的督促下，省農業農村廳強化信息化管理，持續完善湖北數字農經平台，匯集集體“三資”監管、農村綜合產權交易、農村土地經營權流轉等多個數據矩陣，做到用數據維護農民財產權益，用數據管理農村資產，用數據激活資源、市場和要素。目前已建立村級賬套2.69萬個，錄入集體“三資”記賬憑證71萬個，整合集體資產信息80萬條，集體資產總額達1062億元。



“湖北數字農經平台為村集體經濟組織生成了唯一標識的二維碼，只要掃這個二維碼，群眾就能隨時查看村集體檔案信息和‘三資’詳細信息，極大地提高了信息透明度和村民的參與度，形成了村級事務全村參與、小微權力全員監督的格局。”公安縣麻豪口鎮裕華村黨支部書記劉勇表示。



湖北省各地紀檢監察機關結合自身實際，積極應用大數據技術，讓監督更加精準、有效。宜昌市點軍區紀委監委建立集體資產資源發包出租、工程發包和貨物服務採購等智慧監督模型6個，比對發現問題線索25件，立案16件，處理處分9人。襄陽高新區紀檢監察工委督促各鎮（街道）將村級採購、工程項目建設等事項納入智慧監督平台，發布預警信息972條，查處相關問題13個，處理處分30人。