我國家電出口連續17個月同比正增長

中評社北京9月2日電／據經濟日報報導，海關總署最新數據顯示，我國家電品類的出口表現讓人眼前一亮：今年前7個月，包括電扇、洗衣機、吸塵器、微波爐、液晶電視在內的家電累計出口4091.9億元，同比增長18.1%，高出全國出口整體增速11.4個百分點。從2023年3月至2024年7月，我國家電出口已連續17個月同比正增長。



當前我國家電產品出口有什麼優勢和趨勢？家電企業在產品出口、品牌出海的同時，還面臨什麼問題？



產業鏈優勢明顯



近年來，我國家電產品以其高性價比和新技術應用受到國際市場認可。海關總署統計分析司司長呂大良介紹，我國廣大外貿經營主體積極適應市場需求，不斷推進產品創新迭代、優化升級，加上海外需求改善、政策紅利釋放、通關效率提升，推動了以家電、手機為代表的消費電子產品等出口呈現連續增長態勢。



我國擁有全球產業門類最齊全、產業體系最完整的製造業。中國家用電器協會有關負責人表示，成熟完善的供應鏈體系是我國家電產業最重要的競爭優勢。產業鏈的集群效應滿足了企業從設計開發到生產採購等環節的一站式需求。



為了應對勞動力成本增加和原材料價格上漲的挑戰，近年來，我國家電企業逐步走出過去的代工模式，在積極轉型升級的同時，重視加大研發投入以提升產品附加值，轉向自主創牌的新模式，並構建起強大的海外銷售渠道，在全球產業格局中站穩了腳跟，也夯實了優勢。出口貿易額的持續增長印證了這一點。



中國家用電器商業協會秘書長張劍鋒表示，我國家電產業擁有完整的產業鏈、強大的製造能力、規模效應和成本優勢，並在全球家電領域獨樹一幟。全球經濟放緩、部分國家產業受地緣衝突影響，為我國家電出口提供了發展機遇。

