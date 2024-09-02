中評社北京9月2日電／據人民日報報導，中國人民銀行發布的金融機構貸款投向統計報告顯示：今年以來，我國普惠金融領域貸款保持較快增長。截至今年二季度末，我國普惠小微貸款餘額32.38萬億元，同比增長16.9%，增速比各項貸款高8.1個百分點，上半年增加2.99萬億元。農戶生產經營貸款餘額10.16萬億元，同比增長14.6%。助學貸款餘額2085億元，同比增長23%。全國脫貧人口貸款餘額1.2萬億元，同比增長10.1%。



報告顯示，今年以來，工業、服務業和基礎設施相關行業中長期貸款保持較高增速。截至今年二季度末，本外幣工業中長期貸款餘額23.73萬億元，同比增長17.5%，增速比各項貸款高9.2個百分點，上半年增加1.96萬億元，其中，重工業中長期貸款餘額20.28萬億元，同比增長17.7%，輕工業中長期貸款餘額3.45萬億元，同比增長16.5%。本外幣服務業中長期貸款餘額67.05萬億元，同比增長10.4%，增速比各項貸款高2.1個百分點，上半年增加4.49萬億元。



與此同時，今年以來，貸款支持科創企業力度較大。截至今年二季度末，獲得貸款支持的科技型中小企業26.17萬家，獲貸率46.8%，比去年同期高0.1個百分點。科技型中小企業本外幣貸款餘額3.1萬億元，同比增長21.9%，增速比各項貸款高13.6個百分點。獲得貸款支持的高新技術企業25.76萬家，獲貸率為55.6%，比去年同期高1.1個百分點。高新技術企業本外幣貸款餘額16.02萬億元，同比增長11.2%，增速比各項貸款高2.9個百分點。