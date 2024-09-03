中非合作論壇峰會將舉行 三千記者聚京城

中外記者在中非合作論壇峰會新聞中心工作（中評社 海涵攝） 中評社北京9月3日電（記者 海涵）2024年中非合作論壇峰會將於9月4日至6日在北京舉行，中非領導人將圍繞“攜手推進現代化，共築高水平中非命運共同體”這一主題，共敘友情，共商合作，共話未來。這是繼中非合作論壇2006年北京峰會、2015年約翰內斯堡峰會、2018年北京峰會之後，中非友好大家庭的又一次大團圓，也是中國近年來舉辦的規模最大、外國領導人出席最多的主場外交，吸引中外媒體高度關注。據悉，目前已有超3000名中外記者註冊報名本屆論壇，創歷屆中非論壇新高。



2024年中非合作論壇峰會新聞中心昨日起開始運行，為中外記者提供廣播電視、官方圖片、會議資訊等服務；新聞中心還將邀請相關部門和地方負責人舉行吹風會，介紹峰會有關情況。中評社記者2日下午在新聞中心看到，已有不少中外媒體記者提前來到新聞中心，投入到了中非合作論壇峰會報導工作中。



記者們在新聞中心有不少事情可以忙碌，有的記者在拍攝峰會特別志願者——交互式人形機器人“小柒”展現的精彩互動；有的記者在體驗AI數字人多場景播報——記者可選擇虛擬背景，輸入采編的文字稿件後，數字人可使用中、英、法文進行新聞播報，給記者帶來全新出鏡體驗；有的記者則在媒體公共工作區奮筆寫稿。



2日下午，2024年中非合作論壇峰會新聞中心舉行首場吹風會，記者們踴躍參加，發布廳內人頭湧動。在這場發布會上，國家發展和改革委員會區域開放司司長徐建平、中共中央對外聯絡部四局局長王赫明、國家稅務總局國際稅務司司長蒙玉英、生態環境部對外合作與交流中心副主任李永紅，向記者們介紹了中非共建“一帶一路”合作情況。中外記者對這場發布會的內容十分關注，或是認真記錄文字內容，或是巧用各種設備拍下現場畫面，在問答環節，記者們積極舉手提問，現場氣氛十分熱烈。

