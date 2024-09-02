習近平會見馬里總統戈伊塔

9月2日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席中非合作論壇北京峰會的馬里總統戈伊塔。（來源：新華社） 中評社北京9月2日電／據新華社報導，9月2日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席中非合作論壇北京峰會的馬里總統戈伊塔。兩國元首宣布，將中馬關係提升為戰略夥伴關係。



習近平指出，中馬友好由兩國老一輩領導人親自締造。60年前雙方發表聯合公報，首次寫入中國對外援助八項原則，倡導尊重國家主權、發展獨立經濟、不干涉內政。這些原則既是中馬長期友好合作的指南，也是中非推動建立國際新秩序的先聲。當前形勢下，中方願同馬方弘揚傳統友好，繼續堅定相互支持，為馬里發展經濟、改善民生提供力所能及的支持。中方將繼續鼓勵中國企業赴馬里投資，深化農業、能源、礦產開發、基礎設施建設等領域合作，希望馬方為中國企業提供安全保障和政策便利。



習近平強調，中方一貫支持非洲人民自主決定前途命運，願同馬里等非洲國家相互支持，攜手走符合各自國情的現代化道路。本次中非合作論壇峰會致力於擘畫新時代中非合作新藍圖，攜手推進現代化，共築高水平中非命運共同體。中方願同馬里等各方一道，推動峰會取得圓滿成功。



戈伊塔表示，感謝中方主辦此次中非合作論壇峰會並給予我們熱情友好接待。馬中兩國人民擁有兄弟般情誼，雙邊合作真誠務實。感謝中方為馬里經濟社會發展提供各種寶貴幫助。馬方希望進一步鞏固馬中友誼，提升戰略夥伴關係，深化農業、能礦、安全等領域互利合作。世界上衹有一個中國，馬里堅定奉行一個中國原則。馬中兩國都尊重國家主權獨立，都反對干涉別國內政。馬方讚賞中方為促進地區和世界和平與發展所作努力和貢獻，期待同中方密切多邊協作。



王毅參加會見。

