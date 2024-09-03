中評鏡頭：中非論壇新聞中心投入正式運行

9月2日中非合作論壇峰會新聞中心正式投入使用（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月3日電（記者 李子寧）2024年中非合作論壇峰會暨第九屆部長級會議將於9月4日至6日在北京舉辦。峰會期間，將在國家會議中心設立新聞中心，為中外記者提供廣播電視、官方圖片、會議資訊、交通擺渡、餐飲茶歇等服務。9月2日，峰會新聞中心正式投入使用。



據瞭解，峰會新聞中心位於國家會議中心一期一層E4展廳及序廳、4A展廳、二層北側展廳、B1層北序廳，面積約10500平方米。峰會新聞中心規劃為8大功能區，分別為綜合服務區、媒體公共工作區、媒體專用工作區、新聞發布區、廣播電視技術服務區、科技文化互動展示區、媒體餐飲與茶歇區、運行保障辦公區。峰會新聞中心充分運用科技手段，為境內外媒體提供優質服務。在新聞中心綜合服務台，媒體記者可獲得中、英、法等多語種咨詢、預訂預約、資料發放、物品借用等服務；通過LED大屏，可同時收聽觀看多場會議並選擇多語種同聲傳譯；通過人工智能技術和綠幕虛擬拍攝系統，可現場為自己製作以北京地標建築和峰會新聞中心內景為背景的專屬新聞播報“數字人”。新聞中心還有一名特殊的志願者——交互式人形機器人“小柒”，將配合工作人員即時回應記者的各類咨詢，高效開展媒體服務。



據介紹，新聞中心在風格設計上再現中國古典園林造景藝術，通過中式建築中軸對稱、層層遞進和開窗借景等手法，將中外記者帶入中國古典藝術氛圍，直觀感受中國源遠流長的歷史與文化；在景觀設計上緊扣中非友好合作主題，融入北京雨燕、天壇等元素，結合非洲自然風光、中非合作成果，展現中國與非洲各國平等磋商、增進瞭解、擴大共識、鞏固友誼、深化合作的美好藍圖。新聞中心著力打造科技文化互動展示區，通過8K超高清、人工智能等前沿科技以及非遺互動項目，展示新質生產力在推動首都媒體融合發展中的實踐應用，展示北京落實“四個中心”功能定位，推動高質量發展所取得的成就。



同時，中評社記者注意到，新聞中心國旗墻上，53個與中國建交的非洲國家國旗和非洲聯盟組織旗整齊排列，中非合作論壇大事記講述了24年來論壇發展歷程，凸顯中非友好合作。宣傳品展台擺放中、英、法等多語種《習近平談治國理政》第四卷，幫助非洲嘉賓加深對中國之路、中國之治、中國之理的理解認同；《古代中國百家談》、“雙奧會刊”、“胡同開門”手繪地圖，為中外記者瞭解當代中國形象和首都文化魅力提供了重要窗口。



