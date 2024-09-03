中聯部：歡迎加入中非民間友好夥伴計劃

中共中央對外聯絡部四局局長王赫明（中評社 海涵攝） 中評社北京9月3日電（記者 李子寧）2024年中非合作論壇峰會新聞中心首場吹風會2日下午在北京舉行。中共中央對外聯絡部四局局長王赫明表示，今年7月的第七屆中非民間論壇、第七屆中非青年領導人論壇上，中方發布了《“絲路心相通”中非民間友好夥伴計劃（2024－2026）》，引起廣泛關注。



王赫明表示，2023年第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上，中國民間組織國際交流促進會（簡稱“中促會”）在民心相通專題論壇發起實施了“絲路心相通”行動，目的是發揮社會組織、企業、媒體、智庫等民間主體力量，圍繞人文交流和民生合作兩大領域，在非洲等國家積極實施一些“小而美”的民生項目，提升相關國家民眾的參與感、獲得感和幸福感。



王赫明指出，中非民間友好夥伴計劃（2024－2026）是貫徹落實真實親誠對非政策理念，專門面向非洲國家推出的行動。2024年到2026年期間，中非民間各界將聚焦青年、減貧、教育、科技、衛生、環保等重點領域，開展多項交流活動，主要包括三大類。



第一類包括“絲路心相通”國際志願服務專項計劃、人工智能青年營、中非民間公益交流論壇等25項平台機制類項目；



第二類是向非洲國家捐贈先天性心臟病篩查醫療車，向一些非洲貧困國家和地區兒童提供餐食等，助力非洲國家早日實現零饑餓目標；



第三類是圍繞中非減貧與發展合作，推動青年創新創業，開展20餘項人文交流項目。



王赫明表示，歡迎更多社會組織、企業、智庫、媒體加入“絲路心相通”中非民間友好夥伴計劃，攜手共建高水平中非命運共同體。



