發改委：中非共建一帶一路潛力巨大前景廣闊

國家發展和改革委員會區域開放司司長徐建平（中評社 海涵攝） 中評社北京9月3日電（記者 李子寧）2024年中非合作論壇峰會新聞中心首場吹風會2日下午在北京舉行。國家發展和改革委員會區域開放司司長徐建平介紹了中非共建“一帶一路”合作進程，涵蓋基礎設施、衛生健康、綠色發展、數字合作、農業合作、人才培養等各領域。



徐建平表示，十多年來，非洲52個國家和非盟已與中國簽署了共建“一帶一路”合作諒解備忘錄，形成了共建“一帶一路”理念、原則、目標的高度共識。在此基礎上，中國陸續與阿爾及利亞、埃及、吉布提等國家和非盟簽署了共建“一帶一路”合作規劃，把非洲國家發展戰略和非洲聯盟《2063年議程》確定的重點內容結合，用合作項目和事項清單的方式確定下來，並實現一輪輪滾動實施。即將召開的中非合作論壇峰會期間，中國還將與非洲一些國家簽署新的合作規劃，推動中非共建“一帶一路”合作往深裡走、往實裡走。



徐建平指出，未來，中非共建“一帶一路”潛力巨大、前景廣闊。中方將與非洲各國和非洲聯盟一道，進一步夯實合作基礎，拓展合作領域，攜手推進現代化，力爭在戰略對接、互聯互通、新領域合作和協商協調協同方面持續深化，取得新突破。