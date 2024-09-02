習近平會見多哥總統福雷

9月2日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席中非合作論壇北京峰會的多哥總統福雷。（來源：新華社） 中評社北京9月2日電／據新華社報導，9月2日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席中非合作論壇北京峰會的多哥總統福雷。兩國元首宣布，將中多關係提升為全面戰略夥伴關係。



習近平讚賞福雷長期以來為中多關係發展和中非合作論壇機制建設作出重要貢獻，指出中方堅定支持非洲聯合自強和一體化進程。本次論壇峰會致力於擘畫中非合作新藍圖，在中非關係史上具有里程碑意義。中方願同多方密切協作，推動峰會取得圓滿成功。



習近平強調，中多、中非傳統友誼由雙方老一輩領導人共同締造。進入新時代，中多關係深入發展，展現韌性和活力。雙方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上始終堅定相互支持，兩國友誼歷久彌堅，互信牢不可破，已經成為國家間真誠友好、團結合作的典範。中方願同多哥進一步增進政治互信，拓展基礎設施、農業水利、互聯互通等領域務實合作，深化多邊協作，促進地區團結穩定。



福雷表示，中非合作論壇與時俱進，契合非洲國家發展需求，已經成為促進非洲國家發展和非中友好關係的重要支柱。當今世界面臨越來越多風險威脅，中國的支持與合作對於非洲的安全與發展至關重要。感謝習近平主席主辦中非合作論壇北京峰會，相信這次峰會將為非中合作注入新動力，為促進非洲和世界的安全與發展以及文明進步作出新貢獻。多中合作基於相互尊重和共同發展的牢固基礎，具有戰略性。同中國的友好交流與合作有力促進了多哥能力建設和國家發展，多方期待同中方加強基礎設施、科技和數字經濟等領域合作。多方堅定奉行一個中國政策，支持中國維護國家主權和領土完整，支持中國在台灣和南海等問題上的立場。



王毅參加會見。