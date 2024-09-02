習近平會見科摩羅總統阿扎利

9月2日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席中非合作論壇北京峰會的科摩羅總統阿扎利。（來源：新華社） 中評社北京9月2日電／據新華社報導，9月2日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席中非合作論壇北京峰會的科摩羅總統阿扎利。兩國元首宣布，將中科關係提升為戰略夥伴關係。



習近平指出，中國是第一個同科摩羅建交的國家，明年將迎來兩國建交50周年。兩國政治上相互堅定支持，各領域務實合作成果豐碩，樹立了大小國家平等相待、團結合作的典範。中科雖然遠隔千山萬水，但兩國人民向往美好生活的心願是相通的。我聽說中國電視劇《山海情》近期在科摩羅熱播。中方願同科方開展減貧合作，支持科摩羅人民將自身區位優勢和海洋資源轉化為發展動能，不斷延續構建中科命運共同體的“山海情”。中方願同科方繼續合作實施快速清除瘧疾項目，幫助科方早日實現“2025年徹底消除瘧疾”目標。以此次峰會為契機，拓展經貿投資、基礎設施、海洋漁業、氣候變化等領域務實合作，為雙邊關係發展注入新動能。



習近平讚賞科摩羅擔任非盟輪值主席國期間發揮的積極作用，指出中方願同科方秉持和平共處五項原則，在非盟、阿拉伯國家聯盟、伊斯蘭合作組織框架內加強溝通協作，壯大“全球南方”新興力量，推動全球治理體系改革。



阿扎利表示，感謝中方給予我們兄弟般友好接待，祝賀中國成功召開中共二十屆三中全會，相信在習近平主席領導下，中國必將取得更大發展成就。習近平主席提出的構建人類命運共同體理念、共建“一帶一路”和三大全球倡議，對於推動世界實現和平發展和共同繁榮至關重要，科方全力支持。科方願鞏固提升對華友好關係，將科中關係打造成為非中合作的典範。相信這次中非合作論壇峰會將進一步助力非洲國家發展。科方支持中國捍衛國家主權和領土完整，支持中國實現國家統一，相信台灣必將回歸中國。感謝中方支持科方履行非盟輪值主席國工作，願同中方密切在多邊框架內溝通協作，推動發展中國家加強團結合作，通過對話解決地區衝突。



峰會期間，中科簽署經貿、發展等領域雙邊合作文件。



王毅參加會見。