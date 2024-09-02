習近平會見剛果（金）總統齊塞克迪

9月2日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席中非合作論壇北京峰會的剛果（金）總統齊塞克迪。（來源：新華社） 中評社北京9月2日電／據新華社報導，9月2日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席中非合作論壇北京峰會的剛果（金）總統齊塞克迪。



習近平歡迎齊塞克迪來華出席中非合作論壇北京峰會。習近平指出，去年5月，我們共同將中剛關係提升為全面戰略合作夥伴關係。我們當時達成的諸多共識已經落到實處，兩國各領域務實合作突飛猛進、造福雙方，具有戰略意義，成為發展中國家攜手推進現代化的樣板。中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，剛果（金）也正進入國家發展振興新階段，兩國是現代化道路上的同行者，要做志同道合的摯友、互利共贏的益友、共謀和平的好友。中方支持剛方維護國家主權、實現自主發展，願同剛方鞏固政治互信，堅定相互支持，謀求共同發展，深化農業、礦產品加工、職業培訓等領域合作，繼續幫助剛方將資源優勢轉化為發展動能。



習近平強調，中非雙方將在這次峰會上確定中非關係新定位，宣布中非攜手推進現代化的一系列重大舉措，共同擘畫中非關係發展新藍圖。中方願同剛方把握歷史機遇，強化戰略互信，深化互利合作，攜手推進中非合作，共同維護發展中國家共同利益，推動“全球南方”國家在世界大變局中謀和平、求發展。



齊塞克迪表示，剛中雙方情如兄弟，友誼牢固真摯，雙邊合作基於平等尊重和高度互信，實現了互利共贏。剛方欽佩習近平主席的卓越領導力，希望學習借鑒中國成功經驗，將中國作為最優先合作夥伴，不斷深化友誼和各領域務實合作。感謝中方支持剛果（金）維護國家主權獨立，剛方堅定奉行一個中國政策，承認台灣是中國領土不可分割的一部分。中非合作論壇為非洲國家實現發展夢想提供了重要機遇，相信這次峰會必將取得圓滿成功，為非洲國家人民帶來更多實實在在的成果。



峰會期間，中剛雙方將簽署共同發展經濟夥伴關係、人力資源開發、海關能力建設、新聞等領域多項雙邊合作文件。



王毅參加會見。