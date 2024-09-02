東京舉行悼念遭屠殺朝鮮人集會

中評社香港9月2日電／共同社報導，在日本關東大地震發生滿101年的1日，悼念因流言四起而遭到自警團等屠殺的朝鮮人的儀式在東京都立橫網町公園（墨田區）舉行。執行委員會委員長宮川泰彥表示“不能讓錯誤重演”，韓國傳統舞蹈家表演了“鎮魂舞”。



1973年公園內建起追悼碑，之後每年舉行儀式。截至2016年，歷任東京都知事都發送悼詞，但現任知事小池百合子自2017年起停止發悼詞。小池在上月的記者會上解釋稱，在東京都慰靈協會主辦的大型法事上“表達了對全體遇難者的哀悼之意”。



今年的儀式受第10號颱風“珊珊”影響縮小了規模。宮川介紹稱，市民、東京都議會、東京都政府深入參與了追悼碑的設立，表示：“都知事應該發悼詞。逃避歷史是可恥的。繼續講述這段歷史是我們的責任。”



此外，去年9月1日一個團體在橫網町公園舉行集會，參加者的發言被認定為仇恨言論。該團體今年也舉行了集會。有關該問題，作家等知識分子上月發表聲明，要求都政府限制公園的使用。



關東大地震中，“朝鮮人向井中投毒”、“引發了暴動”等流言擴散，朝鮮人和中國人遭自警團、警方、軍隊等打死打傷。日本政府中央防災會議的報告顯示，10.5萬多名死亡和失蹤者中，有“百分之一至百分之幾”為遭屠殺的遇難者。