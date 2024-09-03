中非合作論壇首場吹風會 介紹一帶一路

吹風會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京9月3日電（記者 海涵）2024年中非合作論壇峰會新聞中心9月2日舉辦首場吹風會，國家發展和改革委員會區域開放司司長徐建平、中共中央對外聯絡部四局局長王赫明、國家稅務總局國際稅務司司長蒙玉英、生態環境部對外合作與交流中心副主任李永紅，向記者們介紹了中非共建“一帶一路”合作情況。



徐建平介紹，非洲52個國家和非洲聯盟已與中國簽署了共建“一帶一路”合作諒解備忘錄。11年來，中國企業已在非洲各國累計參與新建和改造鐵路超過1萬公里、公路近10萬公里、橋梁近千座、港口近百個、輸變電線路6.6萬公里、骨幹通訊網絡15萬公里。在減貧惠民方面，截至今年6月底，中國已向非洲53個國家提供援助資金，實施糧食、供水、婦幼、教育等一批民生項目。我們將與非洲各國和非洲聯盟一道，進一步夯實合作基礎，拓展合作領域，力爭在深化戰略對接、深化互聯互通、深化新領域合作、深化協調協商協同上取得新突破。



王赫明介紹，近年來，我們黨在非洲的“朋友圈”不斷壯大，與非洲50多個國家的120多個政黨開展交流與合作，為中非共建“一帶一路”奠定政治基礎。此外，中聯部積極搭建中非民間論壇、中非青年領導人論壇等民間論壇，開展接地氣、聚民心的公益項目，為中非共建“一帶一路”夯實民意基礎。下一步，中聯部將著力構建政黨、民間、企業、智庫、媒體等多元互助的工作格局，推動中非共建“一帶一路”向更高質量、更高水平發展。



蒙玉英介紹，稅務部門持續擴大和完善稅收協定網絡。截至目前，我國已與21個非洲國家簽署了稅收協定，基本涵蓋了中非直接投資存量顯著的非洲國家。在建設“一帶一路”稅收合作多邊平台方面，蒙玉英表示，已有17個非洲國家和2個非洲區域性組織先後加入並深度參與“一帶一路”稅收征管合作機制建設，以更緊密的中非稅收合作切實服務中非經貿往來。



李永紅說，截至目前，中國已與17個非洲國家簽署19份應對氣候變化南南合作諒解備忘錄。綠色低碳發展已經成為時代選擇，國際可再生能源署的報告顯示，非洲過去10年的綠色能源投資僅占全球的2%，新的綠色活動正在形成，也為今後中非合作帶來新的機遇。中方願進一步加強與非洲國家在應對氣候變化領域的溝通協調與務實合作，共同提升應對氣候變化能力，為構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系注入更多正能量。

