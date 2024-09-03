生態環境部：中非綠色合作取得積極進展

生態環境部對外合作與交流中心副主任李永紅（中評社 海涵攝） 中評社北京9月3日電（記者 海涵）生態環境部對外合作與交流中心副主任李永紅在2024年中非合作論壇峰會新聞中心首場新聞發布會上表示，綠色低碳發展已經成為時代選擇，國際可再生能源署的報告顯示，非洲過去10年的綠色能源投資僅占全球的2%，新的綠色活動正在形成，也為今後中非合作帶來新的機遇。



李永紅從5個方面總結了近年來中國與非洲國家在綠色發展領域合作取得的積極進展和成效。



首先是開展了對話交流，落實中非合作論壇成果，中非環境合作中心舉辦了中非生態環境與氣候變化等一系列活動。截至2024年8月，綠色聯盟已吸引來自19個國家的170多家合作夥伴加入，其中包括7個非洲國家的生態環境管理部門，並舉辦“一帶一路”綠色創新大會、綠色發展工作會等近百場高級別對話活動。



其次是開展了聯合研究，中非共同實施了應對氣候變化與可持續發展主題聯合調查研究，發布了《“一帶一路”綠色發展案例報告》等研究報告，分享了“一帶一路”綠色發展的理念與實踐，為中國及非洲國家國家政府部門、金融機構和企業等主體，共同推動和參與綠色“一帶一路”提出的政策建議。



第三，在能力建設方面，中國實施了“綠色絲路使者計劃”和“中非綠色創新計劃”，已為非洲國家培訓1500多個學員，在環境管理、污染防治，綠色經濟、應對氣候變化等方面提供技術支撐。



第四，中國與非洲國家開展了綠色產業合作，依托”一帶一路”環境技術交流與轉移中心（深圳），助力光伏發電、污水處理及電動兩輪車等綠色技術在肯尼亞等非洲國家落地生根。



第五，中國還積極開展國際傳播，啟動了“綠色支付型”國際傳播項目和“中非環境保護媒體行動”等活動，分享綠色發展理念，經驗實踐案例和合作成果，為進一步中非氣候與環境保護合作做好部署。



