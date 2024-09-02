“星艦”試射爆炸致電離層短暫出現巨大空洞

中評社北京9月2日電／一個由俄羅斯和法國研究人員組成的國際研究團隊在新一期美國《地球物理通訊》雜誌報告說，去年美國太空探索技術公司新一代重型運載火箭“星艦”試射失敗爆炸後，在地球高層大氣的電離層炸出一個巨大的“空洞”。這個“空洞”綿延數千公里，並持續存在近一個小時。



新華社報導，去年11月18日，“星艦”實施第二次試驗發射。“星艦”第一級與第二級分離後不久，在墨西哥灣上空約90公里處爆炸。幾分鐘後，第二級的自毀裝置啟動，在約150公里的高度發生爆炸。



研究人員想要瞭解如此大規模的爆炸對電離層有何影響。電離層是受太陽高能輻射激發等原因而電離的大氣層，從距地表約50公里延伸到約1000公里高度，飛機、船隻導航和手機通信使用的無線電波就在電離層中傳播。



研究團隊分析了北美和加勒比地區2500多個接收衞星導航信號的地面站公開數據，發現“星艦”爆炸產生的衝擊波速度比音速還快。爆炸在近一個小時內把電離層炸出一個中性大氣區域——形成了一個綿延數千公里、覆蓋從墨西哥尤卡坦半島到美國東南部的“空洞”。



研究人員表示，即使在沒有爆炸的情況下，火箭發射的燃料也會引發化學反應在電離層產生暫時的“空洞”，但爆炸形成的衝擊波對電離層的影響要大得多。



研究作者之一、俄羅斯日地物理研究所大氣物理學家尤里·亞休克維奇指出，爆炸在電離層中造成的擾動程度讓研究團隊感到意外。電離層擾動不僅會影響衞星導航，還會影響通信和射電天文學研究。今後隨著“星艦”試射頻率增加，其影響可能會變得更嚴重。