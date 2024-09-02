哈馬斯：已做好與以色列達成協議的準備

中評社香港9月2日電／哈馬斯政治局委員哈利爾·海耶強調，沒有與以色列就加沙停火和囚犯交換進行真正的談判，如果以色列總理本傑明·內塔尼亞胡提出要求，他們將做好達成協議的準備。



TRT消息，海耶在接受卡塔爾半島電視台採訪時表示，“目前沒有真正的談判，不幸的是存在逃避和浪費時間的情況。談判已經進行了兩周，但沒有結果。如果內塔尼亞胡希望交換囚犯，我們已做好了準備。”



海耶提醒道，內塔尼亞胡堅持他們不會從分隔加沙地帶南北的內扎里姆走廊和埃及-加沙邊境的費拉德爾菲走廊撤軍。他說：“我明確說明，除非從加沙地帶完全撤軍，否則不會達成協議。”



他說，內塔尼亞胡希望繼續戰爭，達成協議是有代價的，內塔尼亞胡不想付出代價。



在談到6名在加沙拉法市被發現死亡的以色列俘虜問題時，海耶表示：“這些俘虜本來有可能通過達成協議與他們的家人團聚，但以色列軍隊和內塔尼亞胡的堅持導致了他們死亡及數十名與他們住在一起保護他們的人喪生。”



海耶表示，一些以色列囚犯直接被以色列士兵的子彈打死，而內塔尼亞胡卻試圖將自己塑造成英雄。



在談到加沙停火和交換囚犯進程的各個階段時，海耶稱，他們看到內塔尼亞胡在談判的所有階段都對達成協議不感興趣。



海耶還指責美國破壞談判。他說，美國甚至很快就放棄了自己提出的提議。