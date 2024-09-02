日本新米價格上漲2～4成

中評社香港9月2日電／日經新聞網報導，在日本的主要白米產地，全面進入收穫季節的2024年產新米的價格比去年大幅上漲2～4成。最近，北海道和秋田縣的JA Group(日本農業協同組合)決定以高價從農戶手中收購新米，反映了生產成本的上漲以及當前極端緊張的供求關係。日本主要產地的價格已確定，其他產地的白米漲價也不可避免。



在產量僅次於新潟縣的北海道和秋田縣，JA Group支付給白米出貨農戶的金額（預估價）已經確定。預估價是白米的流通價格標準。此次漲價最終將影響到新米的零售價格。



在稻米種植面積位居日本第2位的北海道，HOKUREN（北海道農業協同組合聯合會，位於札幌市）將主要品牌白米“夢美人（Yumepirika）”的預估價（編者注：60公斤）定為1萬7500日元，比去年高出29%。漲幅遠遠高於去年（1%）。



在稻米種植面積排名日本第3位的秋田縣，全農秋田將主要品牌米“秋田小町”的預估價定為1萬6800日元，比去年高出39%。而去年的漲幅是11%。率先確定預估價的新潟縣的“越光”米比去年高出22%，漲至1萬7000日元。



預估價上漲的原因主要在於兩個方面。第一個原因是生產成本上漲。茨城縣的稻農大裡功表示：“肥料價格和燃料費用等高於去年”。肥料價格上漲的主要影響因素是全球需求增加和日元貶值。JA Group按照農戶的需求，將成本上漲部分反映在了預估價中。



第二個原因是供求關係緊張。目前流通的2023年產白米已經在超市裡不見蹤影，處於缺貨狀態。受高溫影響，流通量減少，此外入境遊客（訪日外國人）帶來的餐飲需求也很堅挺。



與麵包等已經漲價的其他食品相比，白米的價格顯得相對便宜，因而洽購十分強勁。在流通市場上，供應短缺跡象增強，批發企業之間的交易價格也創下了約30年來的高點。



由於極為缺貨，確保新米的動向比往年更加強烈。據稱，在日本流通的白米中，有4成由JA Group掌握著上游的商業流通渠道，但JA Group以外的收購商正在加強攻勢。



JA Sorachi Minami（位於北海道栗山町）的相關負責人表示：“JA Group以外的收購商正在以高報價向生產者收購白米”。為了保持市佔率，JA Group被迫提高支付給農戶的預估價。



在部分地區，7～8月收穫的早熟米已經在超市上架。5公斤裝的價格超過了3000日元，比去年高出3～4成。



今後，隨著新米的全面上架，缺貨跡象將會消退。但預計全日本範圍內的預估價會大幅上漲，商店裡的白米價格短時間內很可能會繼續保持在高位。