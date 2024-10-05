中評月刊：越馬菲三國海洋權利主張風險觀察

中評社香港10月5日電/武漢大學國際法所二級教授高聖惕在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《越馬菲三國海洋權利主張風險觀察》，作者認為：南海周邊國家最近的海洋主張非常迅猛，2019年馬來西亞向大陸架界限委員會（簡稱CLCS）提出南海中央海域中間部分海床的外大陸架劃界案，連結該國2009年提出的中央海域南部的劃界案。2024年6月菲律賓向CLCS提出涵蓋南海中央海域北中南部分的劃界案。越南在今年7月向CLCS提出南海中央海域中間部分海床的劃界案，將其2009年針對中央海域北部和南部海床的主張連貫。顯然越馬菲正在“完整化”各自的南海海洋權利主張。三國如此作為卻是以中國在南海的領土和海洋權利主張為犧牲，三國援引2016年南海仲裁的非法裁決否定中國在南海的領土主張，極小化中國在南海的海洋權利主張，最後恐將瓜分南海。文章內容如下：



一、前言



近期南海周邊國家的海洋權利主張非常迅猛，值得關注。越南於2024年7月17日向聯合國大陸架界限委員會（CLCS）提交南海外大陸架劃界案，將此劃界案連同2009年越南提出的兩個南海劃界案一並觀察，越南顯然在“完整化”其對於南海中央海域的海洋權利主張。馬來西亞也不遑多讓，通過2009年和越南共同提出的南海劃界案以及2019年的單方劃界案，也在“完整化”該國對於南海中央海域的海洋權利主張。菲律賓在2024年6月14日也向CLCS提出大面積的南海中央海域劃界案，“完整化”該國對於南海的海洋權利主張。事實上，越馬菲三國的作為係得利於中菲南海仲裁案的非法裁決（簡稱“裁決”）。依據“裁決”，三國不但能放膽主張南海中央海域的海洋權利，還能“獨享”各自從大島或是大陸的領海基線往南海中央投射200海里的專屬經濟區（EEZ）和大陸架，實現真正意義的南海海洋權利主張的“完整化”，關鍵之處就在於“裁決”非法否定和極小化了中國的南海領土和海洋權利主張的法律基礎。本文首先介紹外大陸架劃界案的法律性質，接著討論2009年由越南和馬來西亞提出的兩個關於南海中央海域的劃界案，隨後解讀2016年“裁決”如何極小化中國在南海的領土和海洋權利主張及“合法化”越馬菲三國各自“完整的”南海海洋權利主張，隨後介紹南海仲裁的後遺症，也就是2019年馬來西亞劃界案和2024年菲國和越南的劃界案，最後提出結論。