中評月刊：賴當局南海主張的變化與未來走向

中評社香港9月23日電/中國政法大學法學院博士後劉瑞陽、中國政法大學法學院教授李衛海博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《賴清德當局南海主張的變化與未來走向》，作者認為：南海是兩岸共同祖產，卻在當下再起波瀾，賴清德當局的南海主張值得關注。後兩蔣時代以來，台灣當局的南海主張歷經李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文四任當局的變更，總體呈現後退趨勢。對比前任蔡英文時期，賴清德當局的南海主張進一步“台獨化”。透過歸納“法理台獨南海路徑”的基本邏輯和演變趨勢，分析歷任台灣當局南海主張的後退程度和邏輯轉變，進而洞察賴清德當局南海主張的真實全貌和變化特點，並研判其未來發展的可能走向。文章內容如下：



一、引言



2023年以來，在域外大國的推波助瀾下，部分南海周邊國家再度對中國南海權益問題發難。菲律賓先後在黃岩島、仙賓礁、仁愛礁等地區發起挑釁，中國海警等部門依法執法，捍衛南海權益。緊接著，菲律賓和越南先後向聯合國大陸架界限委員會提起新一輪的外大陸架劃界申請，企圖瓜分南海。同時，菲律賓國內揚言發起第二波“南海仲裁案”，企圖再度污名化中國南海主張。南海問題再度被炒熱。



2024年5月20日，民進黨賴清德上台執政，奉行“台獨”的賴清德當局會在南海採用何種立場主張，值得關注。賴清德上台前，其本人及競選團隊沒有發表任何關於南海問題的立場聲明；就職後，賴當局公開的南海立場聲明也屈指可數，似乎難以系統全面地觀察其南海主張的真實全貌。本文從分析“法理台獨南海路徑”入手，結合歷任台灣當局南海主張的後退程度，分析賴當局南海主張的真實全貌和研判未來發展走向。