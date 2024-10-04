中評月刊：馬科斯與菲南海政策域外影響因素

菲律賓總統小馬科斯 中評社香港10月4日電/福建省委黨校副教授陳本鏗博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《馬科斯上台後菲律賓南海政策的域外影響因素探究》，作者認為：菲律賓總統馬科斯上台後，改變前總統杜特爾特務實發展對華關係的態度。在南海問題上，馬科斯對華態度有很大變化：升級與美國的戰略安全關係，聯合越南等東盟國家對華施壓，但又試圖努力避免與中國發生正面衝突對抗。在南海權力日益轉移的背景下，存在美國試圖打菲律賓牌、民進黨當局試圖推行南海政策“台獨化”、東盟在南海問題立場不一致等因素，削弱菲律賓在南海問題對華制衡強度。對於中國而言，解決南海爭端必須著眼於中美關係的大背景，面對美國在南海問題的制衡壓力，要始終保持戰略定力，積極增強南海國際話語權的建設，努力發揮東盟在南海爭端中建設性的關鍵作用，同時也要高度警惕民進黨當局在南海問題上扮演的危險角色。文章內容如下：



2022年6月，馬科斯上台後，菲律賓在南海問題對華態度轉趨強硬，升級與美國的戰略安全關係，不斷挑戰中國南海主權和權益。“南海仲裁案”裁決的負面效應，正從國際輿論和法律制度層面，向南海立場爭議、海洋侵權行動甚至引發軍事衝突等層面延伸。2024年6月17日，中菲兩國在南海仁愛礁附近發生衝突，給中菲關係發展蒙上重大陰影。分析馬科斯上台後菲律賓南海政策演變以及影響因素，並提出相應對策建議，對中國政府維護南海主權和權益，具有重要意義。



一、馬科斯上台後菲律賓南海政策綜述



（一）主軸：南海事務上對華態度比前任有所強硬，但仍努力避免與中國發生衝突對抗