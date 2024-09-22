中評月刊：閩台高等教育融合路徑

兩岸青年文化教育交流合作已經積累頗多經驗 中評社香港9月22日電/廈門大學港澳台研究中心主任、台灣研究院教授張寶蓉博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《閩台高等教育融合發展的形勢與路徑》，作者認為：閩台高等教育融合發展是探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的重要內容。隨著兩岸關係以及閩台高等教育內外部環境的發展變化，閩台高等教育融合發展面臨著新的助力和阻力。從構建兩岸教育共同體入手，以閩台各類高校為起點，以完善制度政策、法律法規為重點，最大限度激發閩台高校、師生、團體和個人參與融合發展的動力和活力，漸進式推進閩台高等教育融合發展進程，是實現閩台高等教育互利共贏、築牢兩岸命運共同體意識的必由之路。文章內容如下：



中共中央、國務院印發的《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（簡稱《意見》）明確提出，要促進台生來閩求學研習、擴大招收台灣學生規模、加大台灣教師招聘力度、支持兩岸高校在閩開展合作辦學和深化兩岸高校交流合作。可見，閩台高等教育融合發展已經成為探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的重要內容，是新時期黨和國家賦予福建高等教育的重大歷史使命，也是福建高等教育實現特色化高質量發展的必然要求。數十年來，福建基於獨特的地理區位、文化優勢和良好的對台工作生態土壤，與台灣各類高校展開多方位、多層次的交流合作，在閩台高校師生交流、學術互動、科研合作、人才培養等方面不斷創新舉措，逐漸發展成為兩岸高等教育交流合作的前沿重鎮，為推動兩岸融合發展示範區建設打下堅實的基礎。在兩岸關係發展的新階段，如何把握高等教育融合發展的深刻內涵，借鑒不同國家和地區高等教育融合發展經驗，根據內外部環境的新變化構建閩台高等教育交流合作新格局，更好地走出閩台高等教育融合發展新路的特色，是迫切需要回答的課題。