中評月刊：兩制台灣方案與教育制度

中評社香港10月6日電/南京大學歷史學院台灣研究所助理研究員張萌在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《借鑒香港經驗探索“兩制”台灣方案教育制度安排》，作者認為：“一國兩制”台灣方案是多領域、多層次的系統性建構，其教育制度安排由宏觀教育世界觀、中觀教育行政制度、微觀教育手段三個層面構成，三者相輔相成、缺一不可。“一國兩制”在香港的成功實踐，為我們探索統一後台灣的教育治理提供了歷史借鑒。因此，“兩制”台灣方案教育制度安排應從台灣現行教育制度中發現問題、從香港教育實踐中總結經驗，從教育世界觀、教育行政制度、教育手段三個層面進行探索，構建統一後台灣教育治理的具體實現形式，維護國家的主權和安全，實現真正的人心回歸。文章內容如下：



“一國兩制”台灣方案是“一國兩制”在台灣的具體實現形式，是兩岸統一後台灣特別行政區的具體制度安排，包括政治體制、經濟、教育、科學、文化、體育、宗教、對外事務等各領域。其中，教育是官方掌握意識形態、構建文化認同、民族認同、國家認同的必要工具，也是關乎兩岸統一後“一國兩制”在台灣行穩致遠的關鍵領域。20世紀90年代以來，島內“台獨”勢力不斷利用“去中國化”、推行“台獨教育”等形塑所謂“天然獨”的國家認同，嚴重危害兩岸關係發展。從香港的教育實踐中也看到，“一國兩制”整體上保證了香港繁榮穩定，但“修例風波”等背後折射出香港青年國家認同的薄弱和香港國民教育的短板效應，而愛國者治港原則落實以來，香港愛國主義教育展現出撥亂反正、煥然一新的局面。因此，如何從台灣的現行教育制度中發現問題、從香港的教育實踐中總結經驗教訓，如何從教育世界觀、教育行政制度、教育手段三個層面探索統一後台灣的教育制度安排，從而維護國家主權、安全和發展利益，確保統一後台灣長治久安，避免在台灣教育治理方面走彎路，實現真正的人心回歸，成為十分緊迫的重要課題。