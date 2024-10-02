中評月刊：香港在中美數字貿易中優勢與挑戰

中評社香港10月2日電/廣東工業大學粵港澳大灣區協同治理與法治保障研究中心副主任、廣東工業大學數字經濟與數據治理重點實驗室分室“數據法治與大數據治理實驗室”執行主任、廣州數據法治研究中心副教授馮澤華與廣東工業大學法學院科研助理黃珮珍在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《香港在中美數字貿易中優勢、挑戰與應對》，作者認為：隨著數字化時代的到來，中美數字貿易博弈愈發激烈，在一定程度上阻礙了中美數據的跨境流動。香港基於自身價值與外在優勢，在中美數字貿易中可發揮著“超級聯繫人”的作用。然而，客觀來看，香港與中美的數據法律規則銜接程度有待提高，現有數據跨境流動規則無法支撐中美數字貿易高質量發展，且缺乏一致的監督機制，爭端解決體系不足以有效解決中美數字貿易糾紛。為保障香港在複雜的國際環境中更好地發揮其獨特優勢，促進中美數字貿易的發展與合作，香港需要積極對接國際標準，牽頭構建三地數據流動協議，建立高效的跨境糾紛協調解決機制。文章內容如下：



當前，《香港國安法》、《香港特別行政區維護國家安全條例》相繼實施，香港的經濟運行回到正軌，法治精神進一步彰顯，正處在從由亂到治走向由治及興的新階段。2024年7月，中共二十屆三中全會提出：“發揮‘一國兩制’制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制。”①近年來，隨著全球數字化浪潮的興起，數字經濟成為國際貿易的重要推動力。②而跨境數據流動是國際貿易的重要組成部分。香港積極當好中國內地與美國數字貿易的“超級聯繫人”，世界各地的人才和企業“用腳投票”，留在香港發展的絡繹不絕。根據“2023年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查”，2023年有香港境外母公司的駐港公司達9,039家，按母公司所在地分析，內地駐港公司數目最多（2,177家），其次是日本（1,403家）、美國（1,273家）、英國（641家）及新加坡（477家）。③2023年香港轉口美國的貨值達266,339百萬港元，位居第二。④此外，香港還是全球最大的離岸人民幣中心，內地是香港最大的貿易夥伴。據內地海關統計，2023年，內地與香港的雙邊貿易總額達2,882億美元，占內地對外貿易總額的4.9%。⑤然而，中美兩國在數字領域的摩擦仍日益加劇。《2024國家安全緊急撥款法案》經美國總統簽署生效，該法案出台了多項針對中國等“對手國家”數字科技行業的限制措施。此外，美國國會眾議院正在醞釀《加強關鍵出口海外限制國家框架法案》，意圖通過對大模型進行出口管制的方式進一步制約中國人工智能行業的發展。當前，數字貿易作為全球經濟發展中一個新興而活躍的領域，為各國提供了新的增長點。⑥數字經濟成為近年來中國經濟發展的新動能，⑦讓數據創造更多價值是未來的方向。香港深耕中美數字貿易“超級聯繫人”，數字經濟發展經驗豐富。為此，本文以香港為研究對象，分析香港在中美數字貿易中的定位優勢與現實困境，探索可操作性強的對策建議，為香港推動中美數字貿易發展提供借鑒。