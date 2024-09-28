中評月刊：中國宏觀經濟總體運行態勢分析

中評社香港9月28日電/中國國家信息中心經濟預測部副研究員陳彬、中國國家信息中心經濟預測部助理研究員韓瑞棟、中國國家信息中心經濟預測部助理經濟師李佳在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《中國宏觀經濟總體運行態勢分析與展望》，作者認為：2024年上半年，中國經濟運行總體平穩，呈現“增長穩、就業穩、預期穩”和“增長方式加快轉換、經濟結構更加優化、發展質量穩步提升、發展效益有效增強”的“三穩四進”特徵。但是，也應看到中國宏觀經濟仍然面臨貿易摩擦升級擴圍帶來更多外部風險挑戰、房地產市場企穩壓力仍然較大、物價漲幅持續偏低、財政收支矛盾較為突出、金融指標增長明顯放緩等諸多矛盾，宏觀經濟回升向好的基礎仍需鞏固。綜合各種因素判斷，預計下半年經濟增速將有所回升，GDP增長5.2%左右。建議從穩投資、擴消費、促外貿等多方著力，綜合運用增加政策性開發性金融工具、增發專項債、加力支持設備更新、促進服務消費、增強外貿主體抗風險能力等多種手段，促進經濟回升向好。文章內容如下：



一、上半年經濟運行呈現“三穩四進”特徵



今年以來，各地區各部門堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，加快培育新質生產力，著力推動高質量發展，上半年，國民經濟運行總體上呈現出“三穩四進”特徵。



（一）“穩增長、穩就業、穩預期”效果顯現



一是經濟增長總體平穩。上半年，GDP同比增長5.0%，二季度GDP同比增速有所下降，但環比仍增長0.7%，經濟保持平穩向好態勢。工業生產增長較快，上半年，全國規模以上工業增加值同比增長6.0%，增幅同比加快2.2個百分點。工業品出口交貨值明顯回升拉動工業生產，規模以上工業企業實現出口交貨值同比增長3.3%，增幅同比加快7.3個百分點。