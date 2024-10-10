中評月刊：閩南祖師公文化信仰與傳播影響

中評社香港10月10日電/閩南師範大學教育與心理學院副研究員、閩南師範大學閩南文化研究院博士生楊君玉在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《閩南祖師公文化信仰在台港澳及海外傳播影響》，作者認為：福建平和三平祖師與安溪清水祖師是在閩南具有廣泛而深遠影響的佛教俗神，閩南人尊稱二位祖師為“祖師公”。明清時期閩南人數次大規模跨越台灣海峽，遷移至台港澳及東南亞等地，閩南祖師公文化信仰隨之播遷，如今在全球有信眾超過1億人，是閩南與台港澳、東南亞等地重要的民間信仰。本文通過探尋祖師公文化信仰在台港澳及海外的傳播路徑，分析在構建人類命運共同體的時代背景下，祖師公文化信仰在文化認同促進心靈契合、鑄牢中華民族共同體意識、增進海內外閩南族裔文化交流、促進兩岸融合發展等方面的社會文化影響。文章內容如下：



2023年9月12日，《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》明確指出，“發揮泉州、漳州閩南語地區台胞主要祖籍地優勢，建設世界閩南文化交流中心”。“鼓勵兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進中華優秀傳統文化保護傳承和創新發展”“開展形式多樣的民間信俗交流活動”。①這一重要文件為福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區，擴大社會人文交流合作指明了方向。閩南人尊稱為“祖師公”的是福建平和三平祖師和安溪清水祖師，在全球有過億的信眾，是世界閩南人的重要信仰。兩位祖師生前是佛教高僧，行善濟世，為民造福，圓寂後神化為閩南地區影響深遠的佛教俗神，具有“醫藥神”“雨神”“財神”的職能。祖師公文化信仰內核包含“廣濟、和諧、發展”“慈善大愛、濟人利物”等理念，與中華文化相契合，深得海內外信眾的認同與尊崇。本文通過探尋閩南祖師公文化信仰在台港澳及海外傳播路徑，探討祖師公文化信仰在台港澳及海外的社會文化影響，以期促進中華文化的推廣與傳播，豐富中華民族共同體理論體系，增進台港澳同胞和海外僑胞與祖國的聯繫，促進閩南族裔心靈契合，助力兩岸融合發展，實現中華民族偉大復興。