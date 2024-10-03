中評月刊：IPAC的本質與涉台影響分析

IPAC會場戒備森嚴 酒店裡外都是警察 中評社香港10月3日電/廈門大學台灣研究院副院長張文生教授、廈門大學台灣研究院碩士研究生陳樂在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《“對華政策跨國議會聯盟”的反中本質與涉台影響分析》，作者認為：“對華政策跨國議會聯盟”，簡稱IPAC，第四次峰會於2024年7月30-31日在台灣舉行。該聯盟糾集近40個國家和地區具有“反華”立場的國會議員，自成立以來就在各項“反華”議題上積極發聲，惡意炒作涉華問題，傳播涉華謠言。在該次峰會上，“對華政策跨國議會聯盟”與台灣民進黨當局互相配合，在國際上繼續藉機炒作台灣問題，渲染“中國威脅論”，干預中國內政。但其作為一個由國會議員組成的鬆散國際組織，此次行動的作用也主要停留在炒作“反華”與“台獨”輿論，以期獲取國際關注，對各國台灣問題政策立場的實際影響有限。文章內容如下：



“對華政策跨國議會聯盟”（以下簡稱IPAC）的英文全名為The Inter-Parliamentary Alliance on China，簡稱IPAC，是一個成立於2020年6月4日，由英國保守黨前黨魁伊恩·史密斯發起，包括美國、英國、德國、澳大利亞、日本等國和歐洲議會作為創始會員，由各國跨黨派國會議員組成的國際組織，目前成員規模已經發展到39個國家以及地區的超過250名跨黨派“國會議員”，台灣當局也是其成員之一。①IPAC從成立之初就是一個意識形態極其濃烈、針對性極強的“反華”國際組織，它把矛頭鮮明地對準中國，其參與成員也多是長期在各項“反華”議題上發聲並採取行動的國會議員。近幾年以來，美國等西方國家在香港問題、新疆問題、台灣問題等政治議題上積極地利用該平台一方面對中國進行抹黑與攻擊，另一方面向各國政府施加壓力促使其對中國展現更加強硬的姿態。