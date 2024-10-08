雙C論壇：中日韓如何才能增信釋疑

論壇現場 中評社香港10月8日電/中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇不久前在清華大學明理樓舉辦座談會，邀請南京大學國際關係學院執行院長朱鋒、清華大學戰略與安全研究中心學術委員張沱生、中國社會科學院日本研究所外交室主任暨中日關係研究中心秘書長張勇、中國現代國際關係研究院東北亞研究所所長樊小菊、中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生與會。座談會由清華大學戰略與安全研究中心主任達巍主持。與會者圍繞中日韓三邊領導人會議與國際秩序、地區秩序等問題，各自給出了精辟的見解。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號以《雙C論壇：對第九屆中日韓領導人會議的評析與三國關係展望》為題，詳細刊登了與會者的發言。文章內容如下：



達巍：開場白



今天群賢畢至，大咖雲集，來參加清華大學戰略與安全研究中心和中評智庫基金會一起主辦的第三屆雙C論壇。中評是高品質國際傳播的中文媒體和智庫研究結合的平台，我們CISS本身是一個智庫，但也比較重視國際傳播，所以兩者調性有一定融合，因此我們雙方就做了這樣的嘗試，去年已經圍繞熱點問題做了兩次討論，今天感謝大家來參加第三屆雙C論壇，也特別感謝中評的同事，請郭主任先講兩句。