助力拼經濟　香港中華聯誼會主辦“科技＋新質生產力高峰論壇”

“2024 科技＋新質生產力高峰論壇”2日在中環舉行。 香港特別行政區行政長官李家超出席論壇並致辭。 中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任鄭雁雄出席論壇並致辭。 中評社香港9月2日電／香港中華聯誼會主辦的“2024 科技＋新質生產力高峰論壇”2日在中環舉行。香港特別行政區行政長官李家超、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任鄭雁雄、國家市場監管總局網數中心主任陳建良等出席論壇並致辭。



作為以“新質生產力”為主題的盛會，本次峰會受到香港各界及海外友好人士熱烈歡迎並積極回應。峰會邀請到海內外著名企業家、科學家、高等科研院校學者及上市公司負責人等共300餘位嘉賓出席。他們將通過科技落地、資源聯動和產業融合，為香港拼經濟、謀發展而行動。



開幕式上，香港特別行政區行政長官李家超指出，發展新質生產力是推動科技創新、提升產業競爭力、推進新實體經濟的關鍵所在。特區政府正積極推動香港發展新質生產力，引領產業創新，又指香港各界也要深刻學習和秉承二十屆三中全會精神，推動科技革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級。



他指出，建基於香港的獨特優勢，特區政府正從四個方向加快因地制宜地發展新質生產力，包括持續加大創新力度、建設現代化產業體系、積極推動“政產學研投”五個領域的高效協作，以及進一步完善創科產業鏈和供應鏈。



李家超表示，當局積極培育壯大新興產業，聚焦在高科技、高效能和高質量的領域，增強發展新動能，使香港成為新技術、新產品、新模式的孕育地。當局亦推進新型工業化，帶動傳統製造業利用創新科技向智能化、高端化發展，促進數字經濟與實體經濟的結合，培育新產業、新業態、新優勢，提升整體產業的競爭力。政府全力為創科人才提供更廣闊的創業和就業空間，鼓勵業界和學界攜手培養創新人才，為人才提供更豐富的實踐機會。同時也持續完善人才政策，吸引更多全球頂尖創新人才，成為國際高端人才集聚高地。特區政府將繼續團結和推動業界實現自身突破，應變、求變，以新質生產力帶動高質量發展。

