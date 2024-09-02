自民黨總裁選舉或至少7人競爭 地方票成關鍵

中評社香港9月2日電／共同社報導，日本自民黨總裁選舉（12日發佈公告、27日投計票）基本呈現至少有7人參選的局面，是1971年採用推薦人制度以來人數最多的一次。國會議員的支持分散，候選人要想贏得更多票數，黨員黨友票合計的“地方票”將是關鍵。此次選舉很可能是第一輪投票中並無獲得過半數選票的候選人，因而由排在前兩位的兩人再次競爭，進行最終投票。參選的候選人中，女性人數是否達到迄今最多的3人也是焦點。



迄今參選人數最多的是2008年和2012年的5人。已宣佈參選的數字相河野太郎（61歲）1日在網絡節目中稱“與之相比，（此次）幾乎翻倍”。



此次首相岸田文雄宣佈不參選，並且在消除派系這一大方向之下，派系未能集中推舉候選人，因此成為一場罕見的混戰。



已宣佈參選的除河野外，還有前經濟安保相小林鷹之（49歲）、前黨幹事長石破茂（67歲）。官房長官林芳正（63歲）和黨幹事長茂木敏充（68歲）、前環境相小泉進次郎（43歲）計劃本週宣佈參選。經濟安保相高市早苗（63歲）打算於9日宣佈。



茂木率領的茂木派成員、前官房長官加藤勝信（68歲）正在展開最後協調。與林芳正同樣是岸田派成員的外相上川陽子（71歲）、經濟產業相齋藤健（65歲）、前總務相野田聖子（63歲）正在全力確保推薦人。參議員青山繁晴（72歲）也表達了參選意願。



關於女性候選人，2008年舉行的黨總裁選舉中，東京都知事小池百合子成為首位參選的女性。上次2021年的選舉中，有高市和野田兩人參選。



選舉的第一輪投票將圍繞367張國會議員票以及367張地方票展開角逐。



鎖定票數前兩位之後的最終投票則為國會議員1人1票、47個都道府縣支部聯合會各1票，合計選出黨總裁。因此議員票的比重較大，預計著眼於最終投票的暗中動向也會趨於活躍。