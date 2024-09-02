韓新一屆國會舉行開議儀式　尹錫悅缺席

中評社香港9月2日電／韓聯社報導，在韓國朝野因諸多議題持續對立對抗的背景下，第22屆國會2日舉行開議儀式暨例行會議開幕式。這距本屆國會議員任期開始已過96天，創下1988年2月成立“第六共和國”邁入民主化時期以來的“最晚開議儀式”紀錄。



總統尹錫悅當天缺席儀式，這也是“第六共和國”成立以來總統首次未出席國會開議儀式。國會議長禹元植在議員宣誓結束後致辭稱，國會開議儀式和國會議員宣誓推遲，作為議長深感抱歉和責任重大。



禹元植表示，國會在《憲法》中被提到的順位之所以先於政府和法院，是因為國會擁有特殊的許可權和責任。立法、司法、行政三權當中，任何一種權力都不可過度，否則就難以分立。他指出，若不尊重國會，治國理政就難出成果，傾聽國會的聲音才是政府的成功之路。分析認為，此言或針對當天缺席儀式並對在野黨主導通過的法案多次行使否決權的尹錫悅。



就醫政矛盾，禹元植呼籲政府和朝野政黨、醫療界、患者和受害者齊坐一堂，共同探索解決方案。就修憲問題，他提出，最晚將在2026年地方選舉前實施修憲國民投票。



禹元植當天還會見大法院（最高法院）院長、國務總理、憲法法院院長、中央選舉管理委員會委員長以及朝野兩大黨黨首，對兩黨黨首前一天時隔11年舉行正式會談予以高度評價。